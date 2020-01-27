2020 hac kesin kayıtları için bugün son gün!

27.01.2020 08:38 | Son Güncelleme: 27.01.2020 08:38

2020 yılı için Hac Kesin Kayıt Tarihleri ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafınca 13 – 24 Ocak tarihleri arası olarak açıklanmıştı, fakat Diyanet bu tarihi bir iş günü daha uzatma kararı alarak hacı adaylarına kesin kayıt yaptırmaları için bir şans daha tanıdı.

Hac Kesin Kayıt Tarihi 27 Ocak Pazartesi Gününe Uzatıldı

Hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlar, hac kesin kayıtlarını bugün yani 27 Ocak Pazartesi günü gece saat 23:59'a kadar gerçekleştirebilecekler.

Kurada adı çıkarak hacca gitmeye hak kazanan kişilerin yaptırması zorunlu olan kesin kayıt ve alınması zorunlu olan Hac Kesin Kayıt Yaptırabilir Belgesi, e-Devlet üzerinden bugün de alınabilecek.

Hacı adayları hac ile ilgili gerekli tüm işlemlerini yaptırabilmek için e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak Hac Kesin Kayıt Yaptırabilir Belgesi almalılar.

Kesin kayıt belgelerini alabilmeleri için ise son gün 27 Ocak Pazartesi.

Kesin kayıt işlemini gerçekleştirmek için bu tarihten yararlanacak hacı adaylarının sayısının yadsınamaz olduğu öngörülüyor.

Kaynak: Bültenler