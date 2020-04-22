2020 Gümbür Gümbür: Türkiye'de Yeni Böcek İstilası Görülebilir
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Koronavirüs, Türkiye, Deprem, Teknoloji

2020 Gümbür Gümbür: Türkiye'de Yeni Böcek İstilası Görülebilir

Oldukça zor bir yıl olan 2020 kendisini belli etmeye devam ediyor. Deprem, salgınlar ve savaş derken Şimdi de Türkiye'nin böcek İstilası ile karşı karşıya olduğu söyleniyor.

22.04.2020 09:53 | Son Güncelleme: 22.04.2020 09:53
2020 Gümbür Gümbür: Türkiye'de Yeni Böcek İstilası Görülebilir

Oldukça zor bir yıl olan 2020 kendisini belli etmeye devam ediyor. Deprem, salgınlar ve savaş derken Şimdi de Türkiye'nin böcek İstilası ile karşı karşıya olduğu söyleniyor. İşte bilim insanları tarafından yapılan korkutucu tahminler.

Doğanın dengesinin iyiden iyiye bozulması ile birlikte başımıza gelmeyen neredeyse kalmadı. Savaşlar artmakla birlikte, aynı zamanda depremler de hızlandı. Koronavirüs salgını ise can alıcı darbe oldu. Ancak şimdilerde bilim insanları çok daha farklı bir konuda uyarıda bulundu. Ordu Üniversitesi (ODÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sevgili, Türkiye'nin böcek istilasına karşı savunmasız olduğunu söyledi. Türkiye'de böcek istilası yakında görülebilir

Bilim insanları Türkiye'de, Karadeniz Bölgesi faunası ve florasında yer almayan bitki ve hayvanlar ile ilgili uyarıda bulundu. Bazı türlerin normal şartlarda Türkiye'de yaşaması imkansızken, yoğun şekilde popülasyonlarını artırdıkları söylendi.

Prof. Dr. Sevgili, "İlk kez 2000'li yıllarda Hopa bölgesinde görülen, bitkinin özsuyu ile beslenen Asya kökenli Japonika adlı bir böcek, bölgede fındık, kivi ve orman ağaçlarına çok ciddi etkiler yaptı" diyerek önemli bir konuya değindi. Bu tür böcekler normal şartlarda Türkiye'de pek görülmüyor. Ancak iklim değişikliği böceklerin yaşayabilecekleri alanları değiştirdi.

Bu tür böceklerin en büyük zararı bitkilerin öz suyunu emmesi oluyor. Prof. Dr. Sevgili, "Bu böcekleri işgalci tür olarak tanımlayabiliriz. Sayıları giderek artabilir. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte daha önce görmediğimiz çeşitli böcek ve bitki türlerine rastlayabiliriz, hazırlıklı olmakta fayda var" diyerek uyarısını tamamladı. Sizce böcek istilaları, Türkiye için büyük bir tehlike olarak görülebilir mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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