2020 FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na Konya ev sahipliği yapacak

23.01.2020 20:52 | Son Güncelleme: 23.01.2020 20:52

Basketbolda 2020 FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın ev sahipliği, Bursa'dan Konya'ya alındı.

FIBA Avrupa'dan yapılan açıklamada, şampiyonaya ev sahipliği yapacak kentin Bursa'dan Konya'ya alınması yönünde Türkiye Basketbol Federasyonundan talep geldiği belirtildi.

FIBA Avrupa Yönetim Kurulu tarafından yapılan toplantıda alınan kararla, söz konusu talebin oy birliğiyle kabul edildiği ve 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek şampiyonaya Konya'nın ev sahipliği yapacağı ifade edildi.

Türkiye'nin ev sahipliği kontenjanından katılacağı şampiyonada ilk 5 arasına girecek ülkeler, 2021 FIBA 19 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'na doğrudan katılmaya hak kazanacak.

Kaynak: AA