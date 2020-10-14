2020-EUS ve 2020-STS eczacılık başvuruları başladı! 2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık başvuru şartları nelerdir? Başvuru kılavuzu
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2020-EUS ve 2020-STS eczacılık başvuruları başladı! 2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık başvuru şartları nelerdir? Başvuru kılavuzu

14.10.2020 11:06 | Son Güncelleme: 14.10.2020 11:42
2020-EUS ve 2020-STS eczacılık başvuruları başladı! 2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık başvuru şartları nelerdir? Başvuru kılavuzu

2020-EUS eczacılık başvuruları ve 2020-STS eczacılık başvuruları merakla bekleniyordu. 2020-EUS ve 2020-STS eczacılık başvuruları başladı! 2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık başvuru şartları nelerdir? Başvuru kılavuzu linki haberimizde.

2020-EUS eczacılık başvuruları ve 2020-STS eczacılık başvuruları merakla bekleniyordu. 2020-EUS ve 2020-STS eczacılık başvuruları başladı! 2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık başvuru şartları nelerdir? Başvuru kılavuzu linki haberimizde.

2020 EUS VE 2020 STS ECZACILIK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2020-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-EUS) ve 2020-Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2020-STS Eczacılık),29 Kasım 2020 tarihinde uygulanacaktır.

Sınavlara başvurular, 14-20 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir.

Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgi sınav kılavuzlarında yer almaktadır. Adaylar Kılavuzlara aşağıdaki bağlantılardan erişebileceklerdir. Sınavlara başvuracak adayların ilgili Kılavuzları dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2020 EUS VE 2020 STS ECZACILIK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Durumları aşağıdaki maddelere uyan adaylar EUS'a başvurabilirler:

a) Eczacı olmak ya da bu alanda eğitime devam ediyor olmak.

b) Türk Soylu Yabancılar için Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu,

Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin 2527 Sayılı Kanun kapsamında bulunmak.

c) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak.

d) Burstan doğan mecburi hizmeti bulunması halinde bu mecburi hizmetlerini sınav gününden itibaren üç ay içinde bitirecek durumda olmak.

Adayların, atanmak için yukarıda sayılan şartlara ek olarak ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü başka koşullar varsa bu koşulları da sağlamaları gerekmektedir. Durumları bu koşullara uymadığı hâlde sınava başvuran adaylar, sınavda başarılı olsalar dahi herhangi bir hak iddia edemezler.

2020 EUS VE 2020 STS ECZACILIK BAŞVURU KILAVUZU LİNKİ

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Haber Yorumları (2)
BEYZA: eczacı olmak istediğim için liseye gitmeme reağmen her şeyini araştırıp takip ediyorum
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ERVA: sağ olun takip edememiştim
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500
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