2020 EUS başvuruları ne zaman? 2020 EUS başvuruları nasıl yapılır? EUS son başvuru tarihi!
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2020 EUS başvuruları ne zaman? 2020 EUS başvuruları nasıl yapılır? EUS son başvuru tarihi!

14.10.2020 18:55 | Son Güncelleme: 14.10.2020 18:59
2020 EUS başvuruları ne zaman? 2020 EUS başvuruları nasıl yapılır? EUS son başvuru tarihi!

2020-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-EUS) başvuruları başladı. Peki, 2020 EUS başvuru ücreti ne kadar? 2020 EUS son başvuru günü ne zaman? EUS başvuru şartları neler?

ÖSYM, bugün itibari ile 2020- Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ( 2020- EUS) sınav başvuruları başladı. Adayların büyük merakla takip ettiği 2020 EUS başvuru şartları nelerdir, EUS son başvuru tarihi ne zaman? gibi soruların yanıtını haberimizden bulabilirsiniz.

EUS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Eczacı olmak ya da bu alanda eğitime devam ediyor olmak.

b) Türk Soylu Yabancılar için Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin 2527 Sayılı Kanun kapsamında bulunmak.

c) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak.

d) Burstan doğan mecburi hizmeti bulunması halinde bu mecburi hizmetlerini sınav gününden itibaren üç ay içinde bitirecek durumda olmak.

EUS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Adaylar sınav başvurusu 225 Türk Lirası ücret ödeyecek. Başvuru miktar belirlenen belirlenen bankalara yatırılır ve daha daha sonra başvuru onaylanmış olur.

EUS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

14-20 Ekim'de alınacak başvuruların ücret ödemeleri 21 Ekim'de sona erecek.

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