2020-EKPSS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
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2020-EKPSS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

16.11.2020 19:09 | Son Güncelleme: 16.11.2020 19:13
2020-EKPSS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

15 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2020-EKPSS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandığını duyurdu. Peki, Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin geçtiği takvime göre EKPSS sonuçları 17 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak. Sınav ve yerleştirme sonuçları, adayların adreslerine postalanmayacaktır. Adaylar, sınav ve yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Sınav sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

2020-EKPSS TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI

2020 EKPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisans soruları ve cevaplarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

2020-EKPSS TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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