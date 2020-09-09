2020 EKPSS ne zaman yapılacak? 2020 EKPSS iptal mi oldu? EKPSS ertelendi mi? Engelli Kamu Personeli Seçma Sınavı koronavirüs tedbirleri kapsamında 11 Ekim tarihinde yapılacaktı. EKPSS iptal mi edildi? EKPSS ne zaman yapılacak?

Koronavirüs kapsamında EKPSS sınavının iptal edilmediği sadece ertelendiği bilgisi verildi. EKPSS ne zaman? Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı kura başvuru tarihi ne zaman?

EKPSS İPTAL Mİ OLDU?

ÖSYM tarafından yapılana çıklamaya göre EKPSS iptal olmadı sadece ertelendi. ÖSYM'den yapılan duyuruya göre EKPSS tarihi 11 Ekim 2020 olarak verilmişti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilimsel Danışma Kurulunun önerisiyle birlikte 2020 EKPSS'nin tarihi değişti. Yani EKPSS iptal edilmedi sadece ertelendi. Kesin tarihi belli olmayan EKPSS, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

2020 EKPSS KURA BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

EKPSS sınav tarihinin değişmesiyle birlikte engelli kadrosundan memur olacak olan adaylar EKPSS kura başvuru tarihi ne zaman, EKPSS kura başvuru tarihi de ertelendi mi merak ediyor. Henüz 2020 EKPSS kura başvuru tarihleri hakkında bir açıklama ve güncelleme yapılmadı. ÖSYM Başkanlığının ilk açıkladığı kura başvuru tarihi geçerli olacak. 2020 EKPSS kura başvuru tarihleri 13- 26 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. Başvurularda bir sıkıntı olursa eğer mazeretli 2020 EKPSS kura başvuru tarihleri ise 10-11 Kasım 2020 tarihlerinde alınacak.