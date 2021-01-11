2020 Ekim ayı işsizlik oranı ne kadar?
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2020 Ekim ayı işsizlik oranı ne kadar?

11.01.2021 11:39 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:48
2020 Ekim ayı işsizlik oranı ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 Ekim ayı döneminin işgücü istatistiklerini açıkladı. Geçen senenin aynı dönemine göre 2020 Ekim işsizlik oranı 391 bin kişi azaldı. 2020 Ekim ayı işsizlik oranı ne kadar? sorusu ise TÜİK tarafından veriler açıklanarak yanıtlandı.

2020 Ekim ayı işsizlik oranı ne kadar? sorusunu TÜİK verileri açıklayarak yanıtladı. Buna göre 2019 yılının Ekim ayına göre 4 milyon 5 bin kişi ile 0,7 oranı ile işsizlik oranı azalırken,totalde %12,7 seviyesinde olduğu belirlendi. Tarım dışı işsizlik oranı 0,9 oranında azalma gösterirken genç nüfus işsizlik oranı % 24,9'a düştü. Peki 2020 Ekim ayın işsizlik oranı ne kadar?

EKİM AYI İŞSİZLİK ORANI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2020 Ekim ayına ilişkin yaptığı açıklamaya göre, Türkiye genelinde 2019 Ekim ayına kıyasla, 2020 Ekim ayının işsizlik oran 0,7 oranla azalarak 12,7 seviyesinde 4 milyon 5 bin kişi olduğu belirlendi. Tarımda işsizlik oranı 0,9 puanlık azalışla %14.8, 15-24 yaş arasındaki genç işsiz oranı ise 0.4 puan gerileyerek %24.9 olduğu açıklandı. BU verilere göre, işsizlik oranı 15-64 yaş grubunda %0,7 oranında gerileyerek %13 olduğu saptandı.

2020 Ekim ayı işsizlik oranı ne kadar?

İSTİHDAMDA AZALMA ORANLARI

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınan verilere göre 2019 senesineEkim ayına oranla 2020 Ekim ayının istihdam edilenlenlerin oranında azalma olduğu görüldü. Buna göre 2019 aynı dönemine göre istihdam oranı 2.3 puanlık azalarak, yüzde 43.6 ile896 bin kişi azalmasıyla27 milyon 447 bin kişi oldu. İstihdam edilenlerin sayısı sanayi sektöründe 82 bin kişi, tarım sektöründe 242 bin, ve hizmet sektöründe 684 bin kişi bir azalma gözlenirken, inşaat sektöründe 110 bin kişilik artış meydana geldi. Böylelikle sanayi sektöründe %20.3, tarım sektöründe %17,6, inşaat %6,4 ve hizmet sektöründe ise %55,7 oranında istihdam gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANLARI

İş gücüne katılma oranlarında ise, 2020 Ekim ayında 3 puanlık azalışla %50 oranıyla 1 milyon 288 bin kişi azalarak 31 milyon 452 bin kişi oldu. Bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan kayıt dışı çalışma oranı 2019 Ekim ayına oranla 2020 Ekim ayında 3,9 puan azalarak %31 olduğu kaydedildi. Tarım sektöründe tarım dışı çalışma oranı ise 2019 Ekim ayına göre 2020 Ekim ayında 3,6 puan gerileyerek %19,9 oldu.

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