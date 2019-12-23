23.12.2019 11:20 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:33

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Vergi Usul Genel Tebliği ile Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları, yurt dışından getirilen cep telefonları için zam oranı belli oldu. Peki 2020 ehliyet, pasaport zam oranları, trafik cezaları ne kadar? 2020 Ehliyet fiyatları, 2020 pasaport fiyatları,2020 trafik fiyatları ne adar oldu? İşte zam oranları ve ücretler hakkında merak edilenler…

2020 EHLİYET HARCI ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

Ehliyet harcı, 2020 yılında yüzde 22,58 oranında artacak.

2020 PASAPORT HARCI ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

Pasaport harcı 2020 yılında yüzde 22,58 oranında artacak.

2020 YURT DIŞINDAN GETİRİLEN CEP TELEFONLARI ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

Yurt dışından getirilen cep telefonları için ödenen ücret de 2020 yılında 22,58 oranında artacak.

2020 TRAFİK CEZALARI HARCI ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

Trafik cezaları 2020 yılında yüzde 22,58 oranında artacak.

2020 EHLİYET HARCI ÜCRETLERİ

B Sınıfı ehliyet harcı

2019 harcı: 613 lira

2020 harcı: 751 lira

Pasaport

2020 PASAPORT HARCI ÜCRETLERİ

6 aylıkpasaport harcı

2019 pasaport harcı: 170.40 lira

2020 pasaport harcı: 208.8 lira

1 yıllık pasaport harcı

2019 harcı: 248.40 lira

2020 harcı: 304.5 lira

2 yıllık pasaport harcı

2019 harcı: 405.5 lira

2020 harcı: 497 lira

3 yıllık pasaport harcı

2019 harcı: 575.9 lira

2020 harcı: 705.9 lira

10 yıllık pasaport harcı

2019 harcı: 812 lira

2020 yılı 995 lira

2020 YURT DIŞINDAN GETİRİLEN CEP TELEFONLARI ÜCRETLERİ

Yurt dışından getirilen cep telefonu 2019 harcı: 1500 lira

Yurt dışından getirilen cep telefonu 2020 harcı: 1838 lira

2020 TRAFİK CEZALARI ÜCRETLERİ

Alkol testine itiraz etmek: 2020 cezası: 3516 lira

Emniyet kemeri takmamak 2020 cezası 132 lira

Seyir halinde cep telefonu kullanmak: 2020 cezası: 288 lira

Kırmızı ışıkta geçmek: 2020 cezası: 288 lira

Hız sınırını yüzde 10-30 aşma: 2020 cezası: 288 lira

Hız sınırını yüzde 30-50 aşma: 2020 cezası 598 lira

Alkollü araç kullanma (İlk sefer): 2019 cezası: 1002 lira

2020 cezası: 1228 lira

Alkollü araç kullanma (İkinci sefer): 2020 cezası: 1539 lira

Alkol testine itiraz etmek: 2020 cezası : 3516 lira

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