2020-DUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
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2020-DUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

2020-DUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-DUS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-DUS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 8-14 Haziran'da tercihleri alınan 2020 DUS ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ulaşabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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