2020-DUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-DUS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-DUS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 8-14 Haziran'da tercihleri alınan 2020 DUS ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ulaşabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin