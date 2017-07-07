2020 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası Türkiye'de

Uluslararası Oryantiring Federasyonu (IOF), 2020 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası'nı (JWOC 2020) düzenleme hakkını Türkiye'ye verdi. Organizasyon, 29 Haziran-6 Temmuz tarihlerinde Kocaeli'de yapılacak.



Federasyon Başkanı Hacer Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Estonya'da yapılan IOF toplantısında, bu branşta dünyanın ikinci büyük organizasyonu olan JWOC 2020'nin Türkiye'ye alınması için yoğun uğraşlar verdiklerini söyledi.



Akyüz, 2016-2017 sezonunu çok iyi değerlendirdiklerini, sezon boyunca 14 yaş ile alt kategorilerde ülke genelinde 28 ayrı kentte, bin 600 genç sporcuyla organizasyonlar yapıldığını ifade etti.



Kademe yarışmalarına 16 yaş ve üzerinde 2 bin 300 sporcunun katıldığını belirten Akyüz, "Lisanslı sporcu sayımız 17 binin üzerine çıktı. Dünya Oryantiring Günü'nde 86 bin 436 kişi Türkiye'de oryantiring yaptı ve bir rekora imza attı. Türkiye'deki bu oryantiring faaliyetleri de dikkati çekti." diye konuştu.



IOF toplantısında bugüne kadar emek harcayan oryantiring gönüllülerinin çalışmalarını anlatmayı başardıklarını vurgulayan Akyüz, şunları kaydetti:



"Paydaş toplulukların önüne bilgimizi, çalışkanlığımız ve ekibimizi koyarak bu çok zor mücadeleyi kazandık. JWOC 2020'nin ev sahipliğini ülkemize getirdik. Ülkem ve özellikle de oryantiring branşına zirve yaptıracak bu organizasyona ev sahipliği yapacak olmamızın mutluluğunu yaşıyoruz."