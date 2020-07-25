2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası lansmanı
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2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası lansmanı

Sakarya'da, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 22-25 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nın tanıtım programı gerçekleştirildi.

25.07.2020 05:38 | Son Güncelleme: 25.07.2020 05:43

Sakarya'da, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 22-25 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nın tanıtım programı gerçekleştirildi.

Dünya Bisiklet Birliği (UCI) tarafından Katar Doha'da gerçekleştirilen programla Sakarya'da yapılacağı açıklanan ve Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan şampiyonanın lansmanı, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da katıldığı programda, tanıtım filmi ve sahne gösterilerinin ardından 3 kez dünya şampiyonluğu yaşayan Fransız bisikletçi Thomas Allier sahneye çıktı.

Sakarya'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Allier, 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nın harika olacağını ve şu ana kadar gördüğüm en iyi hazırlıkların yapıldığını ifade etti.

Daha sonra milli bisikletçiler ve Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı sporcuları, alkışlar eşliğinde bisikletleriyle parkurda boy gösterdi.

Ekrem Yüce, dünyanın en modern ve en fonksiyonel bisiklet parkuru olan Ayçiçeği Vadisi'nde, dünyanın her yerinden sporcuları, takımları, basın mensuplarını, sporseverleri ve bisiklet tutkunlarını ağırlayacaklarını belirtti.

Kentin spor potansiyelini en üst seviyelere çıkaracak çalışmalara imza attıklarını aktaran Yüce, "Şehrimizde bulunan amatör spor kulüplerine ve bireysel sporlarla uğraşan sporcularımıza teknik ekipman, antrenman salon ve saha imkanları sunuyoruz. Şehrimizin neredeyse tamamında bisiklet yolları inşa ediyoruz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü olarak 24 farklı branşta 2733 farklı sporcu ile faaliyet gösteriyoruz." dedi.

Yüce, Karadeniz Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında bisiklet turizmini geliştirecek bisiklet festivali için hazırlıkları sürdürdüklerini anlatarak, dünyada sadece 12 şehirde bulunan "Bisiklet Dostu Şehir" unvanı için Dünya Bisiklet Federasyonuna başvuru yaptıklarını bildirdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, ülkemizin ve şehrimizin tanıtımına katkı sağlayacak bu tür organizasyonlara tam destek verdiklerini söyledi.

Hareketli yaşamın sağlık yaşam demek olduğunu anlatan Küçükbakırcı, yıl içerisinde haftada 2 organizasyon gerçekleştirdiklerini ve her geçen gün bisiklet sporunun öneminin arttığını ifade etti.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım da coğrafi olarak çok önemli konumda bulunan Sakarya'nın, Türkiye'nin en güçlü alt yapısına sahip olan şehirlerden birisi olduğunun altını çizdi.

Kaldırım, kentin, bu güçlü altyapısını spora da yansıtarak, önemli sporcular yetiştiren marka bir şehir olacağını söyledi.

Programa, Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, İl Emniyet Müdür Fatih Kaya, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı.

2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası

2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası Dünya Bisiklet Birliği (UCI) tarafından Katar Doha'da gerçekleştirilen programla Sakarya'da yapılacağı açıklanan 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası, Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor.

2018 yılından bu yana her yıl farklı bir tema ile gerçekleştirilen MTB Cup yarışlarının ardından 2020 Ekim'de Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde start alacak. 120 kilometrelik parkurda 5 saati bulacak yarışta dünyanın farklı ülkelerinden gelen bisikletçiler pedal çevirecek. 50'ye yakın ülkeden yarışmacının katılacağı şampiyona, 300'ü aşkın televizyon kanalından canlı olarak yayınlanacak.

2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası lansmanı

Kaynak: AA

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