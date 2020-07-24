HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası lansmanı gerçekleşti

Sakarya'nın ev sahipliği yapacağı 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nın lansman toplantısında konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "24 Temmuz, gelecek tarihçi ve nesiller tarafından milat olacak, bugün tarih sayfalarına çok özel bir gün olarak geçecek" dedi.

2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası lansmanı gerçekleşti
24.07.2020 22:57 | Son Güncelleme: 24.07.2020 23:20

Sakarya'nın ev sahipliği yapacağı 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nın lansman toplantısında konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "24 Temmuz, gelecek tarihçi ve nesiller tarafından milat olacak, bugün tarih sayfalarına çok özel bir gün olarak geçecek" dedi.

22-25 Ekim tarihleri arasında Sakarya'nın ev sahipliği yapacağı 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nın tanıtım programı gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilecek olan Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası lansman toplantısına, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başta olmak üzere; Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, spor, siyaset ve sanat camiasından çok sayıda isim ile vatandaş katıldı. Lansman toplantısının ardından sahaya çıkan bisikletçiler yaptıkları gösterilerle izleyenleri büyüledi. Programa katılan ve 3 kez Dünya Şampiyonu olan Fransız bisikletçi Thomas Allier ise, Sakarya'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şampiyona için en şuana kadar en iyi organizasyonun yapıldığını ifade etti.

Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde başlayacak

Dünya Bisiklet Birliği (UCI) tarafından Katar Doha'da gerçekleştirilen programla Sakarya'da yapılacağı açıklanan 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor. 2018 yılından bu yana her yıl farklı bir tema ile gerçekleştirilen MTB Cup yarışlarının ardından 2020 Ekim'de Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde başlayacak. 120 kilometrelik parkurda 5 saati bulacak yarışta dünyanın farklı ülkelerinden gelen bisikletçiler pedal çevirecek. 22-25 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek yarışlara dünyanın ve Avrupa'nın sayılı bisiklet tesislerinden olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi ev sahipliği yapacak. 50'ye yakın ülkeden yarışmacının katılacağı şampiyona 300'ü aşkın televizyon kanalından canlı olarak yayınlanacak. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek şampiyona için Sakarya'da tüm hazırlıklar tamamlanırken, tanıtım programının ardından ise geri sayım başlayacak.

180 dönümlük araziye yayılan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi içerisinde dört kilometrelik bir CrossCountry parkuru, bir Olimpik Cross-Country parkuru, Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Cyclocross parkuru yanı sıra, dünya şampiyonası ve olimpiyat yarışlarının düzenlenebileceği bir BMX parkuru bulunuyor. Parkurlara ek olarak tesis içerisinde Bisiklet satış merkezleri, kafeteryalar, idari ofislerin bulunduğu teknik birimler yer alıyor.

Erol Küçükbakırcı: "Bisiklete olan değer her geçen gün artıyor"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, "Bugün burada Ekim ayında yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nın tanıtım programında bulunuyoruz. Bu tip organizasyonlara desteğimiz sonsuzdur, federasyon olarak. Bu organizasyonlar genelde ülkemiz ve ilimizin tanıtımına önemli katkılar sağlayacaktır. Sağlıklı yaşam için bisikletler dağılıyor, son günlerde Çevre Bakanlığımızın açıklamalarında deniyor ki 400 kilometre daha bisiklet yolunu tamamlayarak devam edeceğiz deniliyor, halkımız bunlarla birlikte hareketli yaşama destek veriyor. 3 yaşındaki çocuğumuza sana ne alalım diye sorduğunuz zaman, bana bisiklet alın diyor, yani bu tutku her zaman devam ediyor. Dolayısıyla bisiklete olan değer her geçen gün artıyor" dedi.

Oktay Kaldırım: "Şehrimizin dünya vitrinine çıkması için çok önemli bir etkinlik"

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Sakaryamız ayçiçeği gibi, yönünü aydınlığa dönmüş, huzur ve gönül şehridir. Aynı zamanda coğrafi olarak çok önemli konumda bulunan Sakarya, Türkiye'nin en güçlü alt yapısına sahip olan şehirlerden birisidir. İnşallah bu güçlü alt yapısını spora da yansıtarak, önemli sporcular yetiştiren marka bir şehir olacaktır. Buradan inşallah Dünya şampiyonları çıkacaktır. Bu etkinlik şehrimizin Dünya vitrinine çıkması için çok önemli bir etkinlik, milyonlarca insana ulaşacak bir etkinlik olacaktır" diye konuştu.

İbrahim Kalın: "24 Temmuz tarih sayfalarına çok özel bir gün olarak geçecek"

Programda konuşma yapan İbrahim Kalın, "Sakarya birçok güzelliği bünyesinde barındıran bir ilimiz, bu şampiyonaya da en güzel sahiplik yapacağına en ufak bir şüphemiz yok. Ben Cumhurbaşkanımızın selamlarını getirdim diyeceğim ama, bütün İslam alemine çok başka bir selam gönderildi İstanbul'dan. 24 Temmuz gelecek tarihçi ve nesiller tarafından milat olacak, bugün tarih sayfalarına çok özel bir gün olarak geçecek. Cumhurbaşkanımızın spor ve bisiklet sporuna verdiği ehemmiyeti hepiniz biliyorsunuz, özellikle bisiklet sporunun Sakarya'da bu şekilde karşılık bulması çok sevindirici. Böyle bir spor dalına en münasip şehirlerden birisi Sakarya. Başkanımızda ifade etti, sağlık demek, denge demek, doğa demek, bisikletin şarjı bitmiyor, tam bir özgürlük demek aslında bu sporu teşvik etmek için faaliyetlerin yapılması bizi son derece memnun ediyor. Türkiye ve Dünya'da böyle parmakla gösterilecek bir spor kompleksinin burada yapılmış olması gelecekte nice çalışmaların yapılacağının habercisidir. Bu şampiyonanın Türkiye'de yapılması için emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Türkiye her alanda Dünya çapında faaliyetlere ev sahipliği yapabilen konuma geldi" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından program, gösterimler ile devam etti. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Bazı arkadaşlarla vedalaşacağız Spor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Bazı arkadaşlarla vedalaşacağız
Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt Güncel
Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü 3. Sayfa
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti Ekonomi
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Ekrem İmamoğlu görüntüleri paylaştı! Kadın makinist linçten son anda kurtarıldı Güncel
Ekrem İmamoğlu görüntüleri paylaştı! Kadın makinist linçten son anda kurtarıldı
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor Sağlık
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Putin'den Azerbaycan-Ermenistan gerginliğiyle ilgili günler sonra gelen ilk açıklama: Yakından izliyoruz
Putin'den Azerbaycan-Ermenistan gerginliğiyle ilgili günler sonra gelen ilk açıklama: Yakından izliyoruz
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı
Son Dakika: Gökçeada'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Gökçeada'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İran'dan ibadete açılan Ayasofya ile ilgili açıklama: Yüzyılın en önemli olaylarından biri
İran'dan ibadete açılan Ayasofya ile ilgili açıklama: Yüzyılın en önemli olaylarından biri
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
Pınar Gültekin cinayetinde annenin 'Katil tek değildi' şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü
Pınar Gültekin cinayetinde annenin "Katil tek değildi" şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü
Son Dakika: Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Son Dakika: Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı
Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı
Erzurum Valisi, kentteki vaka sayısının 160 olduğunu açıkladı ve uyardı: Virüsün yayılma hızı devam ediyor
Erzurum Valisi, kentteki vaka sayısının 160 olduğunu açıkladı ve uyardı: Virüsün yayılma hızı devam ediyor
Ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın tatil paylaşımlarına beğeni yağıyor
Ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın tatil paylaşımlarına beğeni yağıyor
İmamoğlu'ndan Ayasofya davetiyle ilgili soruya dikkat çeken yanıt: Polemik konusu yaratılmak isteniyor
İmamoğlu'ndan Ayasofya davetiyle ilgili soruya dikkat çeken yanıt: Polemik konusu yaratılmak isteniyor
Zeynep Şenpınar katili, genç kızın iç çamaşırları da dahil tüm kıyafetlerini değiştirmiş
Zeynep Şenpınar katili, genç kızın iç çamaşırları da dahil tüm kıyafetlerini değiştirmiş
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Dünyada günlük vaka sayısı salgının başından beri en yüksek seviyeye çıktı
Dünyada günlük vaka sayısı salgının başından beri en yüksek seviyeye çıktı
Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı
Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor
İlk kavgada şikayetçi olmadığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs, hayatını kaybetti
İlk kavgada şikayetçi olmadığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs, hayatını kaybetti
Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım
Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım
Aysofya Camii'nde ilk namazı kılmak için ailesiyle Keşmir'den geldi
Aysofya Camii'nde ilk namazı kılmak için ailesiyle Keşmir'den geldi
Elektrikte 'Yeşil Tarife' uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak
Elektrikte "Yeşil Tarife" uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Fatih Sultan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Merve Boluğur Michael Jackson Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Selçuk İnan Sergen Yalçın Aziz Yıldırım Koray Gençerler
Daha Fazla Namaz Ayasofya Cuma Namazı Burak Yılmaz
Şu an buradasınız: 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası lansmanı gerçekleşti - Sakarya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.7.2020 00:12:59. #1.15#
title