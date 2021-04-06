2020 Dış ticaret verileri raporu yayınlandı: 4,6 milyar dış ticaret fazlası

Tarım, gıda ve içecek sektörü dış ticaret verilerini kapsamlı şekilde içeren Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Dijital Veri Paneli temel alınarak oluşturulan '2020 Dış Ticaret Verileri Raporu'nu yayınladı.

Tarım, gıda ve içecek sektörü dış ticaret verilerini kapsamlı şekilde içeren Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Dijital Veri Paneli temel alınarak oluşturulan '2020 Dış Ticaret Verileri Raporu'nu yayınladı. Raporda, 2020 yılında sektörün dış ticaret dengesi, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,1 artarak 4,6 milyar dolar oldu.

TGDF Dijital Veri Paneli, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Dış Ticaret Verileri baz alınarak Agrimetre tarafından hazırlandığını söyleyerek ihracat, ithalat, birim ithalat ve ihracat değerleri, dış ticaret dengesi gibi genel verilerin yanında ürün, ülke ve sektör bazlı dış ticaret veri ve değerlendirmelerin raporda yer aldığını ve aynı zamanda, yakın dönemdeki dış ticaret verilerinin seyrine ve karşılaştırmalara da yer verildiğini belirtti.

"TARIM, GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ 4,6 MİLYAR DIŞ TİCARET FAZLASI VERDİ"

Genel Ticaret Sistemini (GTS) temel alarak yayınlanan TGDF 2020 Dış Ticaret Verileri Raporu'na göre ihracat 2020 yılında önceki yıla göre yüzde 5 oranında artarak 20,7 milyar dolara, ithalat yüzde 3,1 artarak 16,1 milyar dolara ulaştığı belirlendi. 01 ile 24 fasılları arasındaki tüm GTIP kalemleri ile 29. ve 35. fasıllardan seçili ürünlerin dahil edildiği hesaplamalara göre, 2020 yılında sektörün dış ticaret dengesi, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,1 artarak 4,6 milyar dolar oldu. Kasım ve Aralık aylarındaki aylık ithalatta kaydedilen yıl ortalamasının üzerine artışlar dikkat çekerken, dış ticaret dengesini yılın önceki aylarına kıyasla daha düşük bir seviyeye çekti. İhracat birim değeri 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,7'lik bir artışla 1.019 dolar/ton, ithalat birim değeri yüzde 5,7'lik bir artışla 498 dolar/ton olarak gerçekleşti.

"EN FAZLA İHRACATI BİTKİSEL YAĞ, KURU MEYVE VE SEBZE SEKTÖRLERİ YAPTI"

Rapora göre, 2020 yılında ihracatta öne çıkan ürünler sırasıyla fındık içi, un, makarna, ayçiçeği yağı ve ambalajlı fındık olurken, en çok ithal edilen ürünler buğday, soya fasulyesi, ayçiçeği yağı, palm yağı ve diğer hazır gıdalar şeklinde sıralandı. Rapordaki sektör verilerine göre 2020 yılında sert kabuklu meyveler, yaş meyve, şeker ve şekerli mamuller, bitkisel yağ ve kuru meyve ve sebze sektörleri en fazla ihracat yapan sektörler olarak sıralandı. Hayvan yemi, bitkisel yağ, un, nişasta ve kakao, çikolata sektörleri ise aynı dönemde en çok ithalat yapan sektörler olarak sıralandı.

Raporda en çok hangi ülkelere ihracat ve ithalat yapıldığı, en fazla ihraç ve ithal edilen ürün kalemlerine ilişkin detaylar ile 26 farklı alt sektörün mevcut ve geçmiş yıllara ait dış ticaret hacimleri, dış ticaret dengeleri gibi birçok önemli veri yer aldığı belirtildi.

TGDF tarafından ilk etapta dijital ortamda yayınlanan raporun, kısa bir süre sonra basılı hale getirilerek paydaşlara iletileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı