2020, depremde son 20 yılın en aktif ikinci yılı
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2020, depremde son 20 yılın en aktif ikinci yılı

09.01.2021 11:11 | Son Güncelleme: 09.01.2021 11:16
2020, depremde son 20 yılın en aktif ikinci yılı

GAZİ Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin araştırmasında, deprem aktivitesi açısından 2020 yılının son 20 yılın en aktif ikinci yılı olduğu ortaya çıktı.

GAZİ Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin araştırmasında, deprem aktivitesi açısından 2020 yılının son 20 yılın en aktif ikinci yılı olduğu ortaya çıktı. Doç. Dr. Bülent Özmen, "2020 yılında 33 bin 824 deprem meydana gelmiş. Son 20 yıllık veri tabanına baktığımızda 2017 yılında 38 bin 287 depremin meydana geldiği görülüyor. Yani 2017 yılının ardından 2020, en aktif ikinci yıl olarak kayıtlara geçti" dedi.

Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli Doç. Dr. Bülent Özmen, hem Türkiye'de hem dünyada çok fazla deprem istasyonunun olduğunu, bu istasyonlar sayesinde de gerçekleşen depremlerin sürekli olarak kaydedildiğini söyledi. Doç. Dr. Özmen, "Türkiye'de de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından depremlerin ulusal ölçekte izlenerek kaydedildiğini ifade ederek, "Biz de Gazi Üniversitesi olarak Ankara ve yakın civarında olan depremleri kaydediyoruz. Depremler kaydedildikten sonra; depremin yeri, büyüklüğü, oluş zamanı, enlemi, boylamı, derinliği gibi bilgiler tespit edilip arşivleniyor. Bu arşiv bilgilerinden yararlanarak depremlerle ilgili zamana, mekana bağlı istatistikler çıkartıyoruz. İleriye dönük projeksiyonlar yaparak; yani depremler ne zaman, hangi büyüklükte, hangi olasılıkta oluşabilir diye çalışmalar yapıyor ve deprem tehlike haritalarını hazırlıyoruz. Depremler sonucu meydana gelmiş hasar bilgilerinden yararlanarak da deprem risk haritalarını hazırlamaya çalışıyoruz" dedi.

'2020, SON 20 YILIN EN AKTİF İKİNCİ YILI'Doç. Dr. Özmen, 1900 yılından günümüze kadar hem Türkiye'de hem de dünyada olan depremlerin deprem istasyonları tarafından kaydedildiğini ifade ederek, "Biz ülkemizin son 20 yıllık deprem aktivitesine baktığımız anda; 2020 yılının son 20 yılın en aktif yıllardan biri olduğunu görüyoruz. 2020 yılında 33 bin 824 tane deprem meydana gelmiş. Son 20 yıllık veri tabanına baktığımız anda 2017 yılında da 38 bin 287 depremin meydana geldiği görülüyor. Yani 2017 yılının ardından 2020 yılı en aktif ikinci yıl olarak kayıtlara geçti" diye konuştu.'2020 YILININ EN ÖLÜMCÜL DEPREMİ İZMİR'DE'

Doç. Dr. Özmen, Türkiye'de 2020 yılında hasara neden olan 11 deprem tespit edildiğini vurgulayarak, "Hasar yaratmış 11 deprem verisine bakarak 2020 yılının en fazla sayıda hasara neden olan depremin meydana geldiği yıl olduğunu söyleyebiliriz son 20 yıl için. Hem Türkiye'de hem dünyada meydana gelen deprem verilerine ve bunların yaratmış olduğu can kayıpları ve hasar durumlarına baktığımız anda da maalesef 2020 yılının en ölümcül ve en hasara neden olan depremi Türkiye'de meydana gelmiş. Bu depremin de 30 Ekim tarihinde Seferihisar açıklarında; Sisam Adası'nın kuzeyinde meydana gelen ve 117 vatandaşımızın hayatını yitirdiği İzmir Depremi'nin olduğunu görüyoruz. Yani bu deprem dünya literatürüne 2020 yılında meydana gelen en ölümcül, en fazla can kaybına neden olan deprem olarak geçmiştir" diye konuştu.


2020, depremde son 20 yılın en aktif ikinci yılı
2020, depremde son 20 yılın en aktif ikinci yılı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan ULU

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