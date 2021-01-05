2020'deki internet yasaklarının önceki yıla kıyasla yüzde 49 artış gösterdiği iddia edildi
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2020'deki internet yasaklarının önceki yıla kıyasla yüzde 49 artış gösterdiği iddia edildi

05.01.2021 17:15 | Son Güncelleme: 05.01.2021 17:18
2020'deki internet yasaklarının önceki yıla kıyasla yüzde 49 artış gösterdiği iddia edildi

Dünya genelinde hükümetler tarafından uygulanan internet yasaklarının, 2020'de önceki yıla kıyasla yüzde 49 artış gösterdiği ileri sürüldü.

Dünya genelinde hükümetler tarafından uygulanan internet yasaklarının, 2020'de önceki yıla kıyasla yüzde 49 artış gösterdiği ileri sürüldü.

İnternet araştırma şirketi Top10VPN, 2020 yılındaki internet yasakları ve etkilerini konu alan bir rapor yayımladı.

Raporda, 2020'de hükümetler tarafından uygulanan internet kesintilerinin, önceki yıla göre yüzde 49 artarak 27 bin 165 saate vardığı kaydedildi.

Dünya genelinde internet kısıtlamalarından etkilenen kişi sayısının yüzde 3 artışla yaklaşık 268 milyona ulaştığı tahmin edilen raporda, yasakların sağlık hizmetleri bilgilerine erişimleri engellediği ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasına katkıda bulunmuş olabileceği iddia edildi.

Raporun yazarlarından Samuel Woodhams, dijital ekonomi dergisi Business Insider'a verdiği demeçte, Hindistan hükümetinin Cammu Keşmir'deki internet hizmetlerine yönelik kısıtlamalarının, bölgedeki sağlık hizmetleri ve ekonomik hayatta büyük çapta olumsuz etkileri olduğunu vurguladı.

Woodhams, Cammu Keşmir'de, Kovid-19 kısıtlamalarının olduğu dönemdeki kesintilerinin sağlık hizmetlerinin verilmesi ve tıbbı malzeme dağıtımını da etkilediğini söyledi.

Top10VPN'nin raporunda, Hindistan'ın 2020'deki 75 internet kesintisi ile küresel ölçekteki toplam ekonomik kaybın 2,8 milyar dolarından sorumlu olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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