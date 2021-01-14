2020'de yüzde 11.2 artışla 1.5 milyon konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları 2020 yılında yüzde 11.2 artışla 1 milyon 499 bin 316 adete yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, bu dönemde ipotekli konut satışı yüzde 72.4 artarak 573 bin 337 adete yükselirken, diğer satış türlerinde ise yüzde 8.9 azalarak 925 bin 979 adete geriledi.

Konut satışlarında, ipotekli satışların payı yüzde 38.2, diğer satışların payı yüzde 61.8 olarak belirlendi. Bu dönemde yeni konut satışları yüzde 8.2 azalarak 469 bin 740 adete gerilerken, ikinci el konut satışları yüzde 23 artarak 1 milyon 29 bin 576 adete yükseldi ve yeni konut satış oranı yüzde 31.3, ikinci el konut satış oranı da yüzde 68.7 oldu. Türkiye genelinde 2020 yılında, erkekler yüzde 59.5 pay ile 892 bin 347, kadınlar yüzde 32.2 pay ile 483 bin 7 konut sahibi olurken, yüzde 1.6 pay ile 23 bin 424 konut kadın ve erkek tarafından ortaklaşa alındı.Türkiye genelinde konut satışları Aralık ayında yıllık bazda yüzde 47.6 azalarak 105 bin 981 adete geriledi. Bu dönemde ipotekli konut satışları yüzde 70.9 azalarak 14 bin 631 adete indi ve toplam konut satışları içindeki payı yüzde 13.8'e geriledi. (Grafik - Tablo)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı