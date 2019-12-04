2020'de tarıma yön verecek 6 uygulama

04.12.2019 08:05 | Son Güncelleme: 04.12.2019 08:05

Tarımda 2020 yılında hem çiftçiyi hem de tüketiciyi doğrudan etkileyecek yeni politikalar, yeni uygulamalar devreye girecek. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yeni uygulamalara ilişkin olarak DÜNYA'ya özel açıklamalar yaparak, tarımın ana sorunlarını mercek altına aldı.