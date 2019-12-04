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2020'de tarıma yön verecek 6 uygulama

Tarımda 2020 yılında hem çiftçiyi hem de tüketiciyi doğrudan etkileyecek yeni politikalar, yeni uygulamalar devreye girecek.

04.12.2019 08:05 | Son Güncelleme: 04.12.2019 08:05
2020'de tarıma yön verecek 6 uygulama

Tarımda 2020 yılında hem çiftçiyi hem de tüketiciyi doğrudan etkileyecek yeni politikalar, yeni uygulamalar devreye girecek. Tarım ve Orman Bakanı yeni uygulamalara ilişkin olarak DÜNYA'ya özel açıklamalar yaparak, tarımın ana sorunlarını mercek altına aldı.

Kaynak: Dunya.com

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