2020'de Senato Gündemi Yoğundu

Amerikan Kongresi üyelerinin bir çoğu, Corona virüsü salgını nedeniyle yılın büyük bölümünde uzaktan çalışmak ve oy kullanmak zorunda kalsa da, azil davasından ABD tarihindeki en büyük yardım paketine kadar, birçok konu nedeniyle 2020, Senato açısından yoğun geçti.