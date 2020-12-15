2020'de Senato Gündemi Yoğundu
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2020'de Senato Gündemi Yoğundu

15.12.2020 09:45 | Son Güncelleme: 15.12.2020 09:50

Amerikan Kongresi üyelerinin bir çoğu, Corona virüsü salgını nedeniyle yılın büyük bölümünde uzaktan çalışmak ve oy kullanmak zorunda kalsa da, azil davasından ABD tarihindeki en büyük yardım paketine kadar, birçok konu nedeniyle 2020, Senato açısından yoğun geçti.

Amerikan Kongresi üyelerinin bir çoğu, Corona virüsü salgını nedeniyle yılın büyük bölümünde uzaktan çalışmak ve oy kullanmak zorunda kalsa da, azil davasından ABD tarihindeki en büyük yardım paketine kadar, birçok konu nedeniyle 2020, Senato açısından yoğun geçti

2020'de Senato Gündemi Yoğundu

Kaynak: DailyMotion.com

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