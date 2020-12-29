2020'de okuma alışkanlıkları dijitalleşti
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2020'de okuma alışkanlıkları dijitalleşti

29.12.2020 10:15 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:18
2020'de okuma alışkanlıkları dijitalleşti

Türk Telekom'un dijital medya platformu e-dergi, okuyucuların 2020 yılı tercihlerini açıkladı.

Türk Telekom'un dijital medya platformu e-dergi, okuyucuların 2020 yılı tercihlerini açıkladı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamada, e-dergi platformunda 2020'nin en çok okunan yayınları paylaşıldı. Platformun verilerine göre, hobi, bilim ve yemek gibi çeşitli içeriklerin yer aldığı "özel ilgi" kategorisindeki dergiler, okuyuculardan en çok talep gören yayınlar oldu. Onu sırasıyla teknoloji ile kadın ve moda kategorileri takip etti. e-dergi kullanıcıları, en fazla nisan ve mayıs aylarında yayınlara ilgi gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Ürün ve Servis Yönetimi Direktörü Fatih Türkoğlu, "İnternet erişiminin olmadığı yerlerde çevrim dışı okuma imkanı sağlayan e-dergi platformu, okuma alışkanlıklarımızı da dijitalleştiriyor. Onlarca farklı türde yayının bulunduğu e-dergi uygulamasına tüm operatör müşterileri ücretsiz üye olabiliyor." ifadelerini kullandı.

Kişisel okuma trendlerine ulaşmak, sosyal medyada paylaşmak mümkün

Verilen bilgiye göre, modadan ekonomiye, teknolojiden magazine farklı kategorilerdeki çok sayıda dergi ve günlük gazeteye mobil uygulama üzerinden ulaşmayı mümkün kılan e-dergi, yeni özellikleriyle kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunuyor. e-dergi, "Beni Tanı" özelliği ile kullanıcıların okuduğu yayınları analiz ederek ilgi alanlarını tanıyor, kişiye özel içerik önerileri ve bildirimler sunuyor. Kullanıcılar, "Ne Okudum" özelliğiyle ise favori kategoriler, dergiler ve gazeteler gibi kişisel 2020 okuma trendlerini ve yıl boyunca toplam kaç yayın okuduklarını görebiliyor.

e-dergi kullanıcıları, isterlerse okuma alışkanlıklarıyla ilgili trendleri sosyal medyada takipçileriyle paylaşabiliyor. e-dergi uygulaması, favoriye alma özelliğiyle sevilen dergilere kolayca erişim imkanı sağlarken, hızlı içerik indirme deneyimi yaşatıyor. Kullanıcılar, "Okumaya Devam Et" özelliği ile diledikleri zaman içerikleri kaldıkları yerden okumaya devam edebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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