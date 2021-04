2020'de Muğla'da 108 Bin metre İçme suyu hattı yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde susuz bölgelere suyu ulaştırmak ve eski hatları modern hatlarla değiştirerek vatandaşlara sağlıklı su ulaştırmak için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Bu kapsamda MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılında Muğla genelinde 108 bin 651 metre içme suyu hattı yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, susuz köylere su ulaştırmaya devam ederken aynı zamanda eskiyen ve kireçlenmeden kaynaklı su sıkıntısı çeken mahallelerin de su sorununu çözmeye devam ediyor. Bu kapsamda 13 ilçede çalışmalarını sürdüren ekipler 2020 yılında 108 bin 651 metre içme suyu hattı yaptı. Bugüne kadar susuz 36 köy/mahalleyi suya kavuşturan ekipler il genelinde imalat çalışmalarına devam ediyor.

52 bin metre içme suyu hattı yenilendi

İl genelinde yürütülen içme suyu hattı imalat çalışmalarının yanı sıra eski hatlarına yenileme işlemleri de devam ediyor. MUSKİ Genel Müdürlüğü 10 bin 481 metresi Kavaklıdere'de, 13 bin 815 metresi Ula'da olmak üzere geçtiğimiz yıl 13 ilçede toplamda 52 bin 426 metre içme suyu hattı yenileme çalışması yaptı. Yapılan bu çalışmalarla kullanım ömrünü tamamlamış eski tip hatlar, modern hatlarla değiştirilerek hem arızaların hem de kayıp/kaçakların önüne geçilerek olası su kayıpları ve kesintiler önleniyor.

MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 2020 yılında yaklaşık 160 kilometre hat çalışması yapıldığı belirtilirken, Muğla'nın her yerine sağlıklı suyu ulaştırmak için çalıştıklarını ifade edildi. Açıklamada, "Kurulduğumuz günden bu yana Muğla'nın her noktasına sağlıklı ve kesintisiz su ulaştırmak için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Her geçen yıl gelişen teknoloji ve sistemlerle yürüttüğümüz çalışmalar ile mevcut hatlardaki kayıp/kaçakları, arızaları önleyerek suyumuzu korumak ve kesintisiz hizmet sağlamak için çalışıyoruz. Mevcut hatların yanı sıra susuz bölgelere de su temin ederek vatandaşlarımızın sağlıklı suya erişimini sağlıyoruz. Yaptığımız yeni sistem projeler ile iş gücünden ve enerjiden de tasarruf sağlıyoruz. 13 ilçemizde ekiplerimiz vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için çalışmalarını mesai gözetmeksizin sürdürüyor" ifadeleri yer aldı. - MUĞLA

