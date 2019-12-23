2020'de MTV, trafik cezaları, pasaport ve kimlik harcı fiyatları ne kadar oldu?

23.12.2019 09:35 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:35

Yeni yıla girmemize günler kala, pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları ve motorlu taşıtlar vergisi artış oranı belli oldu.



2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artış oranı yüzde 12 olarak açıklanırken, Pasaport, ehliyet harcı, ve trafik cezalarının ise yeni yılda yüzde 22,58 oranında artacağı belirtildi. Yurt dışından getirilen cep telefonları için ödenen ücrete de zam geldi. Euronews.com'da Görüntüle