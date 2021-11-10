2020'de mayın ve patlayıcı nedeniyle toplam 7 bin 73 zayiat yaşandı

Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Araştırmaları Enstitüsü (UNIDIR) verilerine göre, 2020'de mayın ve savaş artığı patlayıcı nedeniyle toplam 7 bin 73 zayiat yaşanırken Suriye'de 2020'de 2 bin 729 mayın zayiatı kaydedildi.

BM'nin Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında, Enstitü'nün geçen yıl boyunca dünyada mayın kullanımı, üretimi, mayınlı arazilerin temizlenmesi ve mayın zayiatlarına dair hazırladığı rapordaki istatistikler değerlendirildi.

Rapora göre Mayın Yasağı Sözleşmesi'ne taraf olmayan Myanmar'da, geçen yılın ortalarından itibaren devlete bağlı güvenlik güçleri mayın üretti.

Bunun yanı sıra Çin, Küba, Hindistan, İran, Kuzey Kore, Pakistan, Rusya, Singapur, Güney Kore, ABD ve Vietnam da mayın üreticisi ülkeler arasında yer aldı.

Raporda, ABD ve Rusya'nın yeni kara mayınları üretip denediği kaydedildi.

Devlet dışı silahlı güçlerin de 2020'de Afganistan, Kolombiya, Hindistan, Myanmar, Nijerya ve Pakistan'da anti personel mayın üretmeyi sürdürdüğü gözlemlendi.

Yunanistan ve Ukrayna, Mayın Yasağı Sözleşmesi'ni ihlal etti

Mayın Yasağı Sözleşmesi'ne taraf ülkeler 2020'de, stoklarındaki 55 milyon mayını imha ederken 2021'de mayın stoklarının yüzde 94'ünü yok eden Sri Lanka, en çok mayın imha eden ülke oldu.

Rapora göre Yunanistan ve Ukrayna, 2020'de vadettikleri sayıda mayın temizliği yapmayarak sözleşmeyi ihlal etti.

Son 6 yılda mayın zayiatları sürekli yüksek rakamlarda ilerlerken 2019'a kıyasla geçen yılki mayın zayiatı rakamlarının 1220 arttığı görüldü.

2020'de mayın kaynaklı ölüm sayısı 2 bin 492

İstatistiklere göre 2020'de mayın ve savaş artığı patlayıcı nedeniyle toplam 7 bin 73 zayiat yaşandı. Bunlardan 2 bin 492'sini ölümler, 4 bin 561'ini yaralılar oluşturdu.

Geçen yıl mayın nedeniyle ölen veya yaralananların yarısını çocuklar oluşturdu.

Raporda, Suriye, 2020'de en çok mayın ölümleri ve yaralanmalarının yaşandığı ülke oldu.

Mayın Yasağı Sözleşmesi'ne taraf olmayan ülkelerden Suriye'de 2020'de 2 bin 729 mayın zayiatı kaydedilirken bu rakamın 1999'dan bu yana en yüksek rakam olduğu bildirildi.

Sözleşmeye taraf ülkelerde 2020'de toplam 146 kilometrekare mayınlı arazi ve 135 bin 500 kara mayınının temizlendiği kaydedildi.

İstatistiklere göre Kamboçya ve Hırvatistan, geçen yıl en çok mayınlı arazi temizleyen ülkeler oldu.

Haberi Kaydet