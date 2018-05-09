2020'de Gökyüzünde Olacak! UBER Uçan Taksiler İçin NASA ile Anlaştı
NASA ile UBER, uçan taksi için keşif yapılması konusunda anlaşma imzaladı. UBER, 2020 yılında uçan taksilerle şehir içi taşımacılığı yapmayı hedefliyor.
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile Uber, ABD'deki şehirlerin semalarında uçan taksi için keşif yapılması konusunda anlaşma imzaladı.
SİMULASYONLARA BAŞLANACAK
NASA'dan yapılan açıklamada, Uber ile uçan taksi için keşif yapılması konusunda anlaşıldığı ve NASA'nın, dağıtım amacıyla kullanılan insansız hava araçlarını (İHA) da içeren "şehir hava devinim" araçları için simülasyonlara başlayacağı belirtildi.
UBER ÇAĞIRIR GİBİ UÇAK ÇAĞRILACAK
Açıklamada, anlaşmanın hedefinin, UBER kullanıcılarının araç çağırmakta kullandığına benzer bir sistemin küçük uçaklara uygulanması için ortaklaşa kullanım ağının yaratılması olduğu bildirildi.
Los Angeles'ta düzenlenen UBER Elevate Zirvesi'nde UBER'in 2020'de uçurmayı umduğu uçan taksi prototipleri sergileniyor.
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çok süper olurdu uçan araba bizim ülkedede olsa çok iyi olur fakat enerjisini kendi üreten bir araç olsa iyi olurCevap Yaz Yayından Kaldır
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KESİN BUNLAR BİZİ KISKANIYORLAR. . TAA Bİ. . . DUYDULAR YENİ OTOMOBİL ÜRETECEĞİZ. . KISKANMAYIN LAAANCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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HADİ HAYIRLISI İLERLEME VARCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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yalan habere gel :DCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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devletimiz vatandaşını taksi mafyasının eline teslim etti inşaallah uber kurtarırCevap Yaz 9 Yayından Kaldır