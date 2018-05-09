2020'de Gökyüzünde Olacak! UBER Uçan Taksiler İçin NASA ile Anlaştı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile Uber, ABD'deki şehirlerin semalarında uçan taksi için keşif yapılması konusunda anlaşma imzaladı.

SİMULASYONLARA BAŞLANACAK

NASA'dan yapılan açıklamada, Uber ile uçan taksi için keşif yapılması konusunda anlaşıldığı ve NASA'nın, dağıtım amacıyla kullanılan insansız hava araçlarını (İHA) da içeren "şehir hava devinim" araçları için simülasyonlara başlayacağı belirtildi.

UBER ÇAĞIRIR GİBİ UÇAK ÇAĞRILACAK

Açıklamada, anlaşmanın hedefinin, UBER kullanıcılarının araç çağırmakta kullandığına benzer bir sistemin küçük uçaklara uygulanması için ortaklaşa kullanım ağının yaratılması olduğu bildirildi.

Los Angeles'ta düzenlenen UBER Elevate Zirvesi'nde UBER'in 2020'de uçurmayı umduğu uçan taksi prototipleri sergileniyor.