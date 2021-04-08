2020'de finansal kötü amaçlı yazılımların küresel tehdit odakları değişti

Kaspersky raporuna göre, finansal tehdit ortamı salgın sürecinde büyük bir değişime sahne olurken, 2020'de finansal kötü amaçlı yazılımların küresel tehdit odakları değişti.

Kaspersky raporuna göre, finansal tehdit ortamı salgın sürecinde büyük bir değişime sahne olurken, 2020'de finansal kötü amaçlı yazılımların küresel tehdit odakları değişti.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, yeni yayımlanan "Financial Cyberthreats'in 2020 (2020'de Finansal Siber Tehditler)" başlıklı raporun verileri duyuruldu.

Rapora göre, bu dönemde PC'ler ve mobil cihazlar yoluyla yayılan toplam tehdit hacmi azalırken, yeni ve gelişmiş yayılma teknikleri kullanan siber suçlular boy göstermeye başladı.

Özellikle mobil finansal kötü amaçlı yazılımlardan kaynaklanan saldırıların coğrafyası çeşitlendi ve kapsamı artarken, bu durum, saldırganların yöntemlerini ve yaklaşımlarını önemli ölçüde değiştirdiğini ortaya koyuyor.

Yeni devreye alınan mobil teknikler kullanıcıların kimlik bilgilerini, hatta doğrudan hesaplarına erişerek finansal varlıklarını ele geçirmeye odaklanıyor.

2019'da Android bankacılık kötü amaçlı yazılımıyla karşılaşan en yüksek kullanıcı yüzdesine sahip 10 ülke Rusya, Güney Afrika, Avustralya, İspanya, Tacikistan, Türkiye, ABD, İtalya, Ukrayna ve Ermenistan olarak sıralanırken, 2020'de durum tamamen değişti.

Kaspersky uzmanları, hedeflenen ülkelerin ikinci grafikte yer değiştirdiğine dikkati çekti. Kategoride uzun süredir lider olan Rusya, 2020'de 7'nci sıraya geriledi. Aynı zamanda 2019'da etkilenen ülkeler listesinde yer almayan Japonya ve Tayvan, hızla yükselerek ilk iki sıraya yerleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Uzmanı Victor Chebyshev, 2020'de birkaç yeni ülkenin siber saldırıların yuvası haline geldiğini gözlemlediklerini belirterek, "Bunun en açık örneğini Wroba.g bankacılık Truva atı saldırı dalgasıyla karşılaşan Japonya oluşturuyor. Neyse ki bu saldırıların çoğu önlenebiliyor. Bu nedenle kullanıcıları, mobil finansal işlemler gerçekleştirirken ekstra özen göstermeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yalnızca resmi mağazalar gibi güvenilir kaynaklardan edindiğiniz uygulamaları yükleyin"

Kaspersky uzmanları, finansal kötü amaçlı yazılımlardan korunmak için kullanıcılara şu tavsiyelerde bulundu:

"Yalnızca resmi mağazalar gibi güvenilir kaynaklardan edindiğiniz uygulamaları yükleyin. Uygulamanın hangi izinleri istediğini kontrol edin. İstenen izin programın işlevleriyle eşleşmiyorlarsa sorgulamanız gerekir. Mevcut yazılım için en son güncellemeleri ve yamaları düzenli olarak yükleyin. Çeşitli finansal siber tehditlere karşı korunmak için Kaspersky Security Cloud gibi güvenilir bir güvenlik çözümü kullanın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu