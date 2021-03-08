Son dakika haberleri... 2020'de çevreyi kirletenlere 16 milyon TL ceza
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Son dakika haberleri... 2020'de çevreyi kirletenlere 16 milyon TL ceza

08.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:16
Son dakika haberleri... 2020'de çevreyi kirletenlere 16 milyon TL ceza

Son dakika haber: ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, 2020 yılında ihbar hatlarına yapılan şikayetler sonucu çevreyi kirletenlere 16 milyon 290 bin 277 TL para cezası uygulandığını duyurdu.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, 2020 yılında ihbar hatlarına yapılan şikayetler sonucu çevreyi kirletenlere 16 milyon 290 bin 277 TL para cezası uygulandığını duyurdu. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 81 ilde çevre denetimlerine aralıksız devam ediliyor. Bakanlığın çalışmalarına çevreye duyarlı vatandaşlar da destek oluyor.  Çevreye duyarlı vatandaşlar, bakanlığın kurduğu 'ALO 181 Hattı' ve '532 0101 181 WhatsApp İhbar Hattı'na ihbarda bulunarak çevre kirliliği ile mücadeleye katkı sunuyor. Bu kapsamda geçen yıl ihbar hatlarına toplam 27 bin 759 çevre kirliliği şikayeti ulaştı. Şikayetleri değerlendiren bakanlık ekipleri yerinde yaptıkları incelemenin ardından çevre kirliliğine sebep olanlara 16 milyon 290 bin 277 TL ceza kesti. En çok ihbarın ve beraberinde en çok cezanın kesildiği iller ise sırası ile Ankara, İzmir, Tekirdağ, Bursa ve Kocaeli oldu. 

ÇEVREYİ KİRLETENLERE PARA CEZALARI ARTTI

Yeni yılla birlikte çevreyi kirletenlere uygulanan para cezaları da arttı. Buna göre umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere 1000 TL, egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara 2 bin 67 TL, hava kirliliğine sebep olan işletmelere 96 bin 561 TL, konutlarda vatandaşın sebep olduğu gürültü kirliliğine 1594 TL, araçlarda abartı egzoz kullananlara 4 bin 813 TL, iş yeri/atölyede gürültü kirliliğine 16 bin 82 TL, eğlence mekanlarındaki gürültüye 48 bin 275 TL, anız yakanlara dekar başına 80 TL, atıklarını toprağa dökerek kirliliğe sebep olanlara 96 bin 561 TL ve kurulması zorunlu olan atık alım, ön arıtma, arıtma veya bertaraf tesislerini kurmayanlar ile kurup da çalıştırmayanlara 241 bin 424 TL ceza uygulanıyor.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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