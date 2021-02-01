2020'de Avrupa'da coğrafi işaret başarısı

TÜRKİYE'nin Avrupa Birliği düzeyinde coğrafi işaret tescili açısından 2020, en iyi yılı oldu. Türkiye'den bugüne kadar toplam 5'i tescillenen 23 ürünün konu olduğu AB'de, 2020'de iki ürün coğrafi işaret tescili aldı, iki ürün AB Resmi Gazete'de yayımlandı, 5 ürün için de başvuru yapıldı.

Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA) Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, 2020'nin, coğrafi işaretli ürünlerde Avrupa Birliği (AB) tescili açısından Türkiye için başarılı bir yıl olduğunu açıkladı. 2020'de Aydın kestanesi ve Milas zeytinyağının AB'den tescil aldığını belirten Prof. Dr. Tekelioğlu, Taşköprü sarımsağı ve bir şeftali türü Bayramiç beyazı olarak iki tescilin de ilana çıkartıldığını kaydetti.

İLK TESCİL ANTEP BAKLAVASIAB'de bugüne kadar Türkiye'den 23 ürün için coğrafi işaret tescili başvurusu yapıldığını belirten Prof. Dr. Tekelioğlu, bunlardan 5'inin tescillendiğini, 2'sinin yayımlandığını, 16'sının başvuruda olduğunu kaydetti. AB'de ilk tescili Gaziantep Sanayi Odası'nın başvurusuyla Antep baklavasının aldığını, bunun için 4.5 yıl çaba harcandığını dile getiren Prof. Dr. Tekelioğlu, sonrasında Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi ve en son Milas zeytinyağının tescil alan ürünler olduğunu aktardı.AVRUPA'DA İLK 5 ÜLKE AKDENİZ'DEN

Tescilli 5 ürün sayısının çok yetersiz olduğunu söyleyen Prof. Dr. Tekelioğlu, "Çünkü bizim 7'de 1 büyüklüğümüzdeki Yunanistan'ın AB'den alınmış tam 113 tescili var. AB'de şu an tescil alan 1507 ürün var. Ülkelerin dağılımına baktığımızda en çok tescilli ülke, 352 ürünle İtalya. İkinci 256 tescille Fransa, üçüncü 240 tescille İspanya, dördüncü 140 tescille Portekiz, beşinci 113 tescille Yunanistan. Bu beş ülkenin hepsi de Akdeniz ülkeleri ve tüm tescillerin yüzde 70'ini kapsıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇINAR