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2020’de 4.7 milyar kişi uçuşa geçecek

Aralarında THY'nin de bulunduğu 300'e yakın hava yolu şirketini çatısı altında toplayan IATA'nın 2020 yılı tahminlerine göre, şirketler 4 milyar 720 milyon kişiyi uçuracak, 29.3 milyar dolar kar elde edecek.

21.12.2019 09:11 | Son Güncelleme: 21.12.2019 09:11
2020’de 4.7 milyar kişi uçuşa geçecek

Aralarında THY'nin de bulunduğu 300'e yakın hava yolu şirketini çatısı altında toplayan IATA'nın 2020 yılı tahminlerine göre, şirketler 4 milyar 720 milyon kişiyi uçuracak, 29.3 milyar dolar kar elde edecek.

Kaynak: Dunya.com

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