15.01.2020 16:18 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:18

2020 Dakar Rallisi'nin 10. etabını, otomobil kategorisinde İspanyol Carlos Sainz, motosiklet sınıfında vatandaşı Joan Barreda Bort kazandı.



Suudi Arabistan'da düzenlenen 42. Dakar Rallisi'nin 10. etabı, Haradh ile Shubaytah kasabaları arasındaki 534 kilometrelik parkurda yapıldı. Şiddetli rüzgar nedeniyle parkurun son bölümü iptal edilirken, 345 kilometrelik kısmında alınan sonuçlar geçerli sayıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 2 saat 3 dakika 43 saniyelik derecesiyle Bahreyn JCW X-raid takımından Sainz elde etti. Orlen X-raid ekibinden Polonyalı Jakub Przygonski liderin 3 dakika 5 saniye gerisinde ikinci, Toyota Gazoo'dan Güney Afrikalı Giniel de Villiers ise liderin 4 dakika 26 saniye ardında üçüncü oldu.



Genel klasman liderliğini sürdüren 2010 ve 2018 şampiyonu Carlos Sainz ile etabı 17. sırada tamamlayan ikinci sıradaki 2011, 2015, 2019 şampiyonu Nasser el-Attiyah arasındaki fark, 18 dakika 10 saniyeye çıktı.

Brabec şampiyonluğa koşuyor

Motosiklet kategorisinde Monster Energy Honda takımının pilotları ilk 3 sırada yer aldı. Onuncu etabı 2 saat 11 dakika 42 saniyede tamamlayan İspanyol Joan Barreda Bort birincilik elde etti. ABD'li Ricky Brabec liderin 1 dakika 7 saniye gerisinde ikinci, Arjantinli Kevin Benavides ise liderin 2 dakika 31 saniye ardında üçüncü sırada yer aldı.



ABD'li Ricky Brabec, en yakın rakibi Şilili Pablo Quintanilla'nın 25 dakika 44 saniye önünde genel klasmanın zirvesindeki yerini korudu.



Dakar Rallisi'nin 11. etabı, yarın Shubaytah ile Haradh kasabaları arasındaki 379 kilometrelik parkurda düzenlenecek. 12 etap sürecek ralli, 17 Ocak'ta başkent Riyad'daki Qiddiya eğlence parkında son bulacak.

Kaynak: AA