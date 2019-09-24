2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'na doğru

24.09.2019 13:08

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kentte düzenlenecek 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası için geri sayıma başladıklarını, örnek bir organizasyon gerçekleştirmek istediklerini ifade etti.

İsviçre'nin Grachen şehrinde düzenlenen 2019 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'nı yerinde takip eden Başkan Yüce, yaptığı açıklamada, şampiyona öncesinde bir dizi görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) merkezini ziyaret ederek UCI Yol ve Off-Road Yöneticisi Peter Van den Abeele ile görüşen Yüce, şampiyonanın önümüzdeki yıl Cumhurbaşkanlığı himayesinde Sakarya'da düzenleneceğini anımsattı.

Hazırlıkların son derece titizlikle devam ettiğini aktaran Yüce, "2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası için geri sayıma başladık. İnşallah dünyaya örnek bir organizasyon, muhteşem bir ev sahipliği gerçekleştireceğiz. Tüm dünya ülkelerini şampiyonaya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sakarya en iyi, en güzel organizasyona ev sahipliği yapacak"

Şehrin aynı zamanda Uluslararası Bisiklet Birliği tarafından verilen "bisiklet dostu şehir" unvanına da sahip olabilmesi için gerekli tüm kriterleri yerine getirmeye çalıştıklarından bahseden Yüce, "Dünyaya örnek olan tesisimiz Ayçiçeği Bisiklet Vadisi ile bisiklet sporunda şehrimiz yeni bir bakış açısı kazandı. İnşallah Sakarya en iyi, en güzel organizasyona ev sahipliği yapacak." değerlendirmesinde bulundu.

Takım menajerleriyle gerçekleştirilen toplantıya da katıldığını aktaran Yüce, tüm dünya ülkelerini 2020'de ev sahipliği yapacakları Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'na davet etti.

İncelemelerde Başkan Yüce'nin yanında Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Cumhurbaşkanlığı Projeler Müdürü Ali Murat Önder, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanları İrfan Çelik ve Muhammet Berat Alphan, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı İlhan Şerif Aykaç ile Organizasyon Direktörü Aziz Sırnaç da yer aldı.

Kaynak: AA