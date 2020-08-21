2020 ÇKS kayıt süresi uzatıldı 2020 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuru süresi 01.09.2020 tarihine kadar uzatıldı.

2020 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuru süresi 01.09.2020 tarihine kadar uzatıldı.

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "ÇKS dosyasını yaptırmayan veya yaptırıp dosya vermeyi unutan çiftçilerin bu tarihe kadar (01.09.2020) arazilerinin bağlı bulunduğu İl ve İlçe Müdürlüklerimize başvurularını yapmaları gerekmektedir. Bu süre sonunda ÇKS dosyasını yaptırmayan çiftçiler tarımsal desteklemelerden faydalanamayacaktır" denildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA