2020 Cinsiyet Eşitliği Raporu: Türkiye 153 ülke arasında 130. sırada
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2020 Cinsiyet Eşitliği Raporu: Türkiye 153 ülke arasında 130. sırada

Dünya Ekonomik Forumu (WEF), 2020 Cinsiyet Eşitliği Raporu raporunu yayınladı. Dünya ülkelerinin cinsiyet eşitliğine göre sıralandığı listenin ilk sıralarında İzlanda, Norveç, Finlandiya ve İsveç bulunurken, Türkiye 130'ncu sırada yer aldı

17.12.2019 21:10 | Son Güncelleme: 17.12.2019 21:10
2020 Cinsiyet Eşitliği Raporu: Türkiye 153 ülke arasında 130. sırada

Dünya Ekonomik Forumu (WEF), 2020 Cinsiyet Eşitliği Raporu raporunu yayınladı.


Dünya ülkelerinin cinsiyet eşitliğine göre sıralandığı listenin ilk sıralarında , , Finlandiya ve İsveç bulunurken listenin sonlarında yer aldı. Geçen yıl 149, bu yıl ise 153 ülkenin bulunduğu sıralamada Türkiye yine 130. sırada bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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