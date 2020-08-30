2020 CEV U19 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası sonucu ne oldu? 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı kiminle mücadele etti?
Avrupa Şampiyonası'nda Belarus'u 3-1 mağlup ederek adını finale yazdıran Genç Kız Milli Takımı kaç puanla finalde? Final maçında hangi hakemler vardı?
30.08.2020 22:46 | Son Güncelleme: 30.08.2020 22:49
Heyecanla izlenen maçta Genç Kız Milli Takımı finalde olmaya hak kazandı. Karşılaşma ile ilgili tüm haberimizde.
BELARUS-TÜRKİYE VOLEYBOL ŞAMPİYONASI
Belarus-Türkiye: 1-3
Hakemler: Benone Visan (Romanya), Jasmin Husejnovic (Bosna Hersek)
Salon: Gradska Arena, Zenica
Belarus: Bahayeva, Liabiodkina, Burak, Vakulka, Borys, Sauchuk, Kastsiicuhyk (L) (Shahun, Vaskouskaya (L), Karabinovich, Mikanovich)
Türkiye: Hanife Nur, Lila, Sude, İlayda, İpar, Elif Su, Gülce (L) (Çağla, Ege Melisa, Sude Naz, Beren)
Setler: 25-21, 17-25, 22-25, 24-26
Süre: 101 dakika (21, 25, 26, 29