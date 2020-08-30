2020 CEV U19 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası sonucu ne oldu? 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı kiminle mücadele etti? Avrupa Şampiyonası'nda Belarus'u 3-1 mağlup ederek adını finale yazdıran Genç Kız Milli Takımı kaç puanla finalde? Final maçında hangi hakemler vardı?

Heyecanla izlenen maçta Genç Kız Milli Takımı finalde olmaya hak kazandı. Karşılaşma ile ilgili tüm haberimizde. BELARUS-TÜRKİYE VOLEYBOL ŞAMPİYONASI Belarus-Türkiye: 1-3 Hakemler: Benone Visan (Romanya), Jasmin Husejnovic (Bosna Hersek) Salon: Gradska Arena, Zenica Belarus: Bahayeva, Liabiodkina, Burak, Vakulka, Borys, Sauchuk, Kastsiicuhyk (L) (Shahun, Vaskouskaya (L), Karabinovich, Mikanovich) Türkiye: Hanife Nur, Lila, Sude, İlayda, İpar, Elif Su, Gülce (L) (Çağla, Ege Melisa, Sude Naz, Beren) Setler: 25-21, 17-25, 22-25, 24-26 Süre: 101 dakika (21, 25, 26, 29