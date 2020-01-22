Haberler » Spor » 2020 CEV Şampiyonlar Ligi: Eczacıbaşı VitrA: 3 - LP Salo: 0 - Spor

2020 CEV Şampiyonlar Ligi: Eczacıbaşı VitrA: 3 - LP Salo: 0

2020 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında Finlandiya ekibi LP Salo'yu ağırlayan Eczacıbaşı VitrA, mücadeleden 3-0 galip ayrılarak dörtte dört yaptı.

22.01.2020 21:05 | Son Güncelleme: 22.01.2020 21:10
2020 CEV Şampiyonlar Ligi: Eczacıbaşı VitrA: 3 - LP Salo: 0

2020 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında ekibi LP Salo'yu ağırlayan Eczacıbaşı VitrA, mücadeleden 3-0 galip ayrılarak dörtte dört yaptı.


Salon: Burhan Felek


Hakemler: Aleksander Sikanjic, Vlastimil Kovar


Eczacıbaşı VitrA: Lloyd, Natalia, Yasemin, Boskovic, Hande, Gibbemeyer, Simge (L), Ergül, Melis.


LP Salo: Czakan, Mansikkaviita, Peit, Haatainen, Pilepic, Ennok, Rautiainen (L), Piesanen, Ternava.


Setler: 3-0 (25-16, 25-13, 25-13)


Süre: 62 dakika (22, 21, 19) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler