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2020 CEV Şampiyonlar Ligi: Budowlani Lodz: 0 - Eczacıbaşı VitrA: 3

2020 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında, Polonya ekibi Budowlani Lodz'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, üçte üç yaparak grubundaki liderliğini sürdürdü.

18.12.2019 21:54 | Son Güncelleme: 18.12.2019 22:06
2020 CEV Şampiyonlar Ligi: Budowlani Lodz: 0 - Eczacıbaşı VitrA: 3

2020 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında, ekibi Budowlani Lodz'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, üçte üç yaparak grubundaki liderliğini sürdürdü.


Salon: Lodz Sport Arena


Hakemler: Vitor Alexandre Goncalves, Vladimir Oleynik


Budowlani Lodz: Lewandowska, Nowicka, Leys, Smieszek, Baczynska, Twardowska, Stenzel (L), Maciagowski, Baldyga, Pencova.


Eczacıbaşı VitrA: Natalia, Lloyd, Beyza, Kim, Boskovic, Gibbemeyer, Simge (L), Hande, Yasemin.


Setler: 0-3 (17-25, 16-25, 22-25)


Süre: 77 dakika (25, 24, 28) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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