2020 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi: VakıfBank: 2 - Scandicci: 3
Haberler » Güncel » 2020 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi: VakıfBank: 2 - Scandicci: 3 - Haber

2020 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi: VakıfBank: 2 - Scandicci: 3

2020 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk hafta mücadelesinde VakıfBank, sahasında İtalyan temsilcisi Savino Del Bene Scandicci'ye 21-25, 25-19, 25-13, 15-25 ve 11-15'lik setlerle 3-2 mağlup oldu.

20.11.2019 22:20 | Son Güncelleme: 20.11.2019 22:20
2020 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi: VakıfBank: 2 - Scandicci: 3

2020 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk hafta mücadelesinde VakıfBank, sahasında İtalyan temsilcisi Savino Del Bene Scandicci'ye 21-25, 25-19, 25-13, 15-25 ve 11-15'lik setlerle 3-2 mağlup oldu.

CEV Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında VakıfBank, 27 Kasım Çarşamba günü deplasmanda 'nın Nova KBM Branik Maribor takımına konuk olacak.

Salon: VakıfBank Sarayı

Hakemler: Vladimir Simonovic (Sırbistan), Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan)

VakıfBank: Ognjenovic, Ebrar, Rasic, Haak, Gabi, Zehra, Gizem (L) (Cansu, Melis, Pınar, Gözde)

Scandicci: Bricio, Kakolewska, Stysiak, Pietrini, Stevanovic, Malinov, Merlo (L) (Carraro, Slöetjes, Milenkovic)

Setler: 21-25, 25-19, 25-13, 15-25, 11-15

Süre: 16 dakika (27,26,21,24,18)

(İHA)

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et