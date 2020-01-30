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2020 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi: Fenerbahçe HDI Sigorta: 1 - Trentino Itas: 3

Türkiye'yi 2020 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe HDI Sigorta, A Grubu dördüncü maçında sahasında İtalyan ekibi Trentino Itas'a 3-1 mağlup oldu.

30.01.2020 20:35 | Son Güncelleme: 30.01.2020 20:41
2020 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi: Fenerbahçe HDI Sigorta: 1 - Trentino Itas: 3

Türkiye'yi 2020 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden HDI , A Grubu dördüncü maçında sahasında İtalyan ekibi Trentino Itas'a 3-1 mağlup oldu.


Sarı-lacivertli ekip, A Grubu'ndaki beşinci maçında 13 Şubat Perşembe günü deplasmanda Çek Cumhuriyeti'nin Jihostroj Ceske Budejovice takımıyla karşılaşacak.


Salon: TVF Burhan Felek


Hakemler: Vladimir Oleynik (Rusya), Toomas Murulo (Estonya)


Fenerbahçe: Oğuzhan, Ulaş, İzzet, Emre, Ter Maat, Hidalgo, Ahmet (L), Caner (L) (Oğulcan, Ferhat)


Trentino: Candellaro, Vettori, Cebulj, Lisinac, Giannelli, Russell, Grebennikov (L) (Michieletto, Codarin)


Setler: 25-17, 22-25, 27-29, 20-25


Süre: 114 dakika (23,29,35,27) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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