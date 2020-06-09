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2020 Büyük Britanya Rallisi iptal edildi

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Büyük Britanya ayağı, korona virüs salgını nedeniyle iptal edildi.

2020 Büyük Britanya Rallisi iptal edildi
09.06.2020 15:01 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:40

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Büyük Britanya ayağı, korona virüs salgını nedeniyle iptal edildi.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 29 Ekim - 1 Kasım tarihlerinde Galler'in ev sahipliği yapması planlanan şampiyonanın korona virüs tedbirleri kapsamında iptal ediliği duyuruldu. Bu kararın alınmasında virüs endişelerinin devam etmesi, seyahat ve kalabalıkların bir araya gelmesine yönelik kısıtlamalar olduğu belirtildi.

Korona virüs nedeniyle daha önce Portekiz, Kenya, Finlandiya ve Yeni Zelanda rallileri iptal edilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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