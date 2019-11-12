2020 Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

12.11.2019 02:38 | Son Güncelleme: 12.11.2019 02:38

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "Dindar nesil yetiştirmenin sıkıntısı nedir? Din eğitiminin ve ahlaklı bir nesil yetiştirmenin nesi sıkıntılı? Bunu anlamadım. Dine ve din dersine mi karşısınız? Açık ve net bir şekilde söyleyin." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçe görüşmeleri sürüyor.

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, cezaevine giren gençlerin eğitim düzeyinin araştırılması gerektiğini dile getirerek, "Şu anda cezaevinde genç sayısı kaçtır? Bunların eğitim düzeyinin tespit edilmesi lazım. Gençler uyuşturucuya neden alışıyor? Her dört gençten biri işsiz, çoğu üniversite mezunu. Üniversite mezunları iş bulamıyorsa bir sorun var demek. Seçim bölgem Batman'da gençlerin çoğu yoksul ve işsiz. Türkiye'nin petrol geliri Batman'dan sağlanıyor ama bu ilde işsizlik var. Bunu düşünmek gerekiyor." diye konuştu.

İpekyüz, Amedspor, Cizrespor ve Batman Petrolspor kulüplerinin gittiği müsabakalarda şiddete maruz kaldığını iddia ederek, "Bir şehrin takımı bir yere gittiğinde taraftarı müsabakalara alınmıyor. Spor kutuplaştırma aracı olmamalı, toplumu kaynaştırmalı. Kutuplaşmayı önleyen yeni bir vizyona ihtiyacımız var." görüşünü savundu.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, 10 Kasım'a denk gelen futbol müsabakalarında Atatürk'ün anılmadığını kaydederek, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama beklediklerini söyledi.

Sporun, sağlıklı bir neslin yetişeceği alan olarak görülmesi gerektiğine işaret eden Örs, "Son yıllarda spor, siyasi mevzileri kuvvetlendirmek için bir araç olarak kullanılıyor, gençlerimize haksızlık yapılıyor. İktidar, Futbol Federasyonuna başkan atıyor. Kulüplerin yöneticilerini belirliyor. Böylece spor alanında hakimiyet kuruluyor. Sporda hakimiyet kurmak için kullanılan bir başka yol da kulüplerin borçlandırılmasıdır. Kulüplerin çoğu borç batağında. Bursaspor borçtan dolayı ligden düştü." ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Türkiye'nin sahip olduğu en büyük hazinesinin gençler olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı çok iyi hizmetler yapıyor. Kredi Yurtlar Kurumunda geçmişle kıyas götürmeyecek güzel hizmetler yapıldı. Öğrencilere verilen burslar arttı. Herkes kredilere ulaşıyor, bu çok büyük bir avantaj. Birçok yerde gençlik merkezleri açıldı. Uyuşturucu ve alkol bağımlılığına karşı gençlik merkezlerinde verilecek eğitimin uyuşturcu kullanımının ortadan kaldırılmasında etkili olacağına inanıyorum. Buralarda verilen eğitimle FETÖ gibi yapılanmaların önüne de geçilecektir."

Kırkpınar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "dindar nesil yetiştirme" ifadesinden rahatsızlık duyan çevrelerin olduğunu belirterek, "Dindar nesil yetiştirmenin sıkıntısı nedir? Din eğitiminin ve ahlaklı bir nesil yetiştirmenin nesi sıkıntılı? Bunu anlamadım. Dine ve din dersine mi karşısınız? Açık ve net bir şekilde söyleyin." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener, gençlik ve spor konusunun, bakanlığın kalıplarına sığmayacak kadar geniş olduğunu aktardı.

Hükümetin, "gençlik merkezleri kuruyoruz" diyerek konuyu basite indirdiğini öne süren Şener, "Gençlik merkezleri neyi ifade ediyor? Bütün gençleri kapsıyor mu? Hükümet, faaliyetlerini siyasi devşirme mekanizması olarak kullanıyor. Kendi siyasetinizi desteklemek için kullandığınız bir gençlik var. Bu, ülkenin menfaatine uygun bir politika değil. Türkiye'de korkunç bir beyin göçü var. 82 milyona ait kaynakların belli ellerde toplanması söz konusu." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA