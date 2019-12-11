2020 bütçesi 2 milyar 800 milyon TL

11.12.2019 09:51 | Son Güncelleme: 11.12.2019 09:51

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 mali yılı gelir bütçesi 2 milyar 800 milyon TL, gider bütçesi de 2 milyar 600 milyon TL olarak kabul edildi. Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Yeni yılda hem borç yükünün altından kalkacağız hem de yeni yatırımlar yapmanın peşinde olacağız" dedi.