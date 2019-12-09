2020 bütçe görüşmeleri başladı
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2020 bütçe görüşmeleri başladı

2020 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri başladı.

09.12.2019 12:35 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:35
2020 bütçe görüşmeleri başladı

2020 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri başladı.

TBMM Genel Kurulunda 2020 bütçe görüşmeleri başladı. MHP Genel Başkanı salonda hazır bulundu. Bahçeli, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile tokalaştı.

Milletvekili sıralarında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ve 2019 yılı ile ilgili rapor bulunuyor.

(Ahmet Umur Öztürk - Ömer Çetin/İHA)

Kaynak: İHA
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