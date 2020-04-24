"2020 Bilge Tonyukuk Yılı" etkinlikleri sanal ortamda başladı
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Bilge Tonyukuk, Kazakistan, Güncel, Haber

"2020 Bilge Tonyukuk Yılı" etkinlikleri sanal ortamda başladı

NUR Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) ilan edilen "2020 Bilge Tonyukuk Yılı", Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da video konferans sistemiyle düzenlenen etkinlikle başladı.

24.04.2020 18:06 | Son Güncelleme: 24.04.2020 18:06

NUR Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) ilan edilen "2020 Bilge Tonyukuk Yılı", Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da video konferans sistemiyle düzenlenen etkinlikle başladı.

Uluslararası Türk Akademisinin (TWESCO) inisiyatifiyle gerçekleştirilen "Büyük bozkır uygarlığı: Tonyukuk mirası ve modern Türk dünyası" temalı etkinliğe Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi ve Örgütün 40. Dönem Genel Konferans Başkanı Ahmet Altay Cengizer, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov, Uluslararası Türk Kültürü ve Mirası Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Bilal Çakıcı'nın yanı sıra Türk dünyasından bilim adamları katıldı.

Cengizer, yaptığı konuşmada, güçlenmenin ve barışın temellerini yerine getirmenin Tonyukuk'un ana mesajlarından olduğunu belirterek, "Bu, devlet felsefemizin bugün de devam eden ortak ana yönüdür fakat birlik, beraberlik gibi başka mesajlar da var." dedi.

Türk kuruluşlarının UNESCO'yu bir antropoloji fakültesi olarak görmemeleri gerektiğini söyleyen Cengizer, "UNESCO'da anlatılmamış hikayelerimizi anlatmalıyız. Aramızda her ailede olduğu gibi ufak tefek anlaşmazlıklar olabilir fakat UNESCO bunları aşmak için de bir fırsat olarak değerlendirilebilir." diye konuştu.

Cengizer, Türk kurumlarının ortaklaşa faaliyetler yapması gerektiğini vurguladı.

Antropolojik bilgi toplantılarından ziyade Türk tanıtım faaliyetlerinin yapılması gerektiğini vurgulayan Cengizer, bunun için Paris'in merkezindeki Azerbaycan Kültür Merkezi binasının kullanılabileceğini ifade etti.

Efendiyeva da Fransa'daki Kültür Merkezi binasının Haydar Aliyev Vakfının katkılarıyla satın alındığını belirterek, "Salgının geçmesiyle hepimiz el ele vererek mutlaka orada güzel etkinlikler yapacağız." dedi.

TÜRKPA Genel Sekreteri Mamayusupov, TWESCO'nun Türk halklarının zengin kültürel miraslarını araştırma odaklı çalışmalarını desteklemeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Parlak bir gelecek uğruna Türk dünyası miraslarının kapsamlı şekilde incelenmesini sürdürmeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Mamayusupov, araştırmaların Türk dünyasına ait ortak bir kütüphanede toplanması gerektiğini söyledi.

TWESCO Başkanı Darhan Kıdırali de akademi tarafından hazırlanan Bilge Tonyukuk kitabını tanıtarak, bu yıl akademiye üye ülkelerde Bilge Tonyukuk'un Abidesinin Dikilişinin 1300. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinliklerin yapılacağını dile getirdi.

UNESCO ocak ayında, 2020'yi "Bilge Tonyukuk Yılı" ilan etmişti.

Kaynak: AA

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