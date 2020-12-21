2020 bekçi alımı yazılı sınavı: Polis Akademisi bekçi alımı sınav duyurusu! Bekçilik sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklama sonrası 2020 yılı 1. Dönem bekçi alımı için gerçekleşecek olan bekçilik sınav tarihi belli oldu. 400 kişinin alınacağı Polis Akademisi bekçi alımı sınav duyurusu! Bekçi alımı yazılı sınavı ne zaman yapılacak? 2021 bekçi alımı başvurusu ile sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Bekçi alımı yazılı sınav tarihi Polis Akademisi tarafından yayımlanan duyuru ile beraber belli oldu. 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı başvurusunda bulunan ve ön sağlık kontrolleri ile şahsen müracaatları alınan adaylar şimdi ise yazılı sınava katılım sağlayacak. Söz konusu alımların İstanbul'da gerçekleşeceği bilinirken adaylar detayları araştırmaya başladı. Peki, Bekçi alımı yazılı sınavı ne zaman yapılacak? 2021 bekçi alımı başvurusu ile sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte konuya dair tüm detaylar…

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul'da 400 bekçi alımı kapsamında başvuruda bulunan adaylar için gelen duyuruda sınavın 16 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşeceği ifade edildi. 120 dakika sürecek olan sınavda adaylar 100 sorudan sorumlu tutulacak.

BEKÇİLİK YAZILI SINAVI NE ZAMAN?

SINAVIN ADI

2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı

SINAV MERKEZİ

İstanbul

BEKÇİLİK SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

16 Ocak 2021 Cumartesi günü, saat 14.00

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ

Adaylar sınav giriş belgelerini 07 Ocak 2021 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.

BEKÇİ ALIMI SINAV UYGULAMASI

2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına, şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar alınacaktır.

Sınavda çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır.

• Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç sınava gelirken yanlarında; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe,bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank, sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri bulunan adaylar sınav binasına alınmayacaktır.

• Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtraş bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar sınava bandajı çıkarılmış şeffaf şişe içinde su getirebileceklerdir.

• Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, geçerlik süresi devam eden pasaport veya sürücü belgesi) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

• Adaylar, nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu- karekodlu geçici kimlik belgesi/ T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir.

• Sınav soruları ve cevap anahtarları 19 Ocak 2021 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

• Sınav sonuç bilgileri 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.