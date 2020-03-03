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2020 Avrupa Sağırlar Basketbol Kupası Türkiye'de yapılacak

Uluslararası Sağırlar Basketbol Federasyonu (DIBF), 2020 Avrupa Basketbol Kupası organizasyonunun Türkiye'de düzenlenmesine karar verdi.

03.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:14
2020 Avrupa Sağırlar Basketbol Kupası Türkiye'de yapılacak

Uluslararası Sağırlar Federasyonu (DIBF), 2020 Basketbol Kupası organizasyonunun 'de düzenlenmesine karar verdi.

Türkiye İşitme Engelliler Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa'daki işitme engelli basketbol kulüplerinin katılacağı kupa, 25-28 Kasım tarihlerinde Bursa'da gerçekleştirilecek.

Organizasyonun, Bursa Yıldırım İşitme Engelliler Spor Kulübünün talebi üzerine Türkiye'ye verildiği aktarıldı.

Kaynak: AA

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