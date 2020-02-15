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2020 Avrupa Güreş Şampiyonası

A Milli Kadın Güreş Takımı, Avrupa Şampiyonası'nı 57inci sırada tamamladı.

15.02.2020 00:46 | Son Güncelleme: 15.02.2020 00:46
2020 Avrupa Güreş Şampiyonası

A Milli Kadın Güreş Takımı, Şampiyonası'nı 57inci sırada tamamladı.


İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Salonu'nda düzenlenen organizasyonun 5'inci gününde kadınlar kategorisindeki müsabakalar sona erdi.


Şampiyonada, 76 kiloda mücadele eden Yasemin Adar gümüş, 55 kiloda mindere çıkan Bediha Gün ise bronz madalyanın sahibi oldu.


Takım halinde 87 puan toplayan Türkiye, böylece Rusya (190), Ukrayna (155), Belarus (97) ve Bulgaristan'ın (89) ardından 5'inci sırada yer aldı.

Kaynak: AA
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