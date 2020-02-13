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2020 Avrupa Güreş Şampiyonası

Grekoromen Milli Takımı, Avrupa Güreş Şampiyonası'nı 3. sırada tamamladı.

13.02.2020 00:12 | Son Güncelleme: 13.02.2020 00:12
2020 Avrupa Güreş Şampiyonası

Grekoromen Milli Takımı, Güreş Şampiyonası'nı 3. sırada tamamladı.

'nın başkenti Roma'daki Pellicone Salonu'nda düzenlenen organizasyonda grekoromen stil müsabakaları sona erdi.

60 kiloda Kerem Kamal gümüş, 72 kiloda Selçuk Can ve 97 kiloda Cenk İldem bronz madalyanın sahibi oldu.

Takım halinde 90 puan toplayan Türkiye böylece Rusya (128 puan) ve Azerbaycan'ın (116) ardında 3. sırada yer aldı.

Kaynak: AA
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