2020 Avrupa Güreş Şampiyonası
Grekoromen Milli Takımı, Avrupa Güreş Şampiyonası'nı 3. sırada tamamladı.
Grekoromen Milli Takımı, Avrupa Güreş Şampiyonası'nı 3. sırada tamamladı.
İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda grekoromen stil müsabakaları sona erdi.
60 kiloda Kerem Kamal gümüş, 72 kiloda Selçuk Can ve 97 kiloda Cenk İldem bronz madalyanın sahibi oldu.
Takım halinde 90 puan toplayan Türkiye böylece Rusya (128 puan) ve Azerbaycan'ın (116) ardında 3. sırada yer aldı.