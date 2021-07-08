2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere, normal süresi 1-1 sona eren maçın uzatma devrelerinde Danimarka'yı 2-1 yenerek tarihinde ilk kez finale...
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere, normal süresi 1-1 sona eren maçın uzatma devrelerinde Danimarka'yı 2-1 yenerek tarihinde ilk kez finale yükseldi.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere, normal süresi 1-1 sona eren maçın uzatma devrelerinde Danimarka'yı 2-1 yenerek tarihinde ilk kez finale yükseldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz