2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere, normal süresi 1-1 sona eren maçın uzatma devrelerinde Danimarka'yı 2-1 yenerek tarihinde ilk kez finale...
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere, normal süresi 1-1 sona eren maçın uzatma devrelerinde Danimarka'yı 2-1 yenerek tarihinde ilk kez finale...

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere, normal süresi 1-1 sona eren maçın uzatma devrelerinde Danimarka'yı 2-1 yenerek tarihinde ilk kez finale...
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere, normal süresi 1-1 sona eren maçın uzatma devrelerinde Danimarka'yı 2-1 yenerek tarihinde ilk kez finale yükseldi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere, normal süresi 1-1 sona eren maçın uzatma devrelerinde Danimarka'yı 2-1 yenerek tarihinde ilk kez finale yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere, normal süresi 1-1 sona eren maçın uzatma devrelerinde Danimarka'yı 2-1 yenerek tarihinde ilk kez finale... - Haberler Spor
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