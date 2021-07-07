2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk finalist İtalya
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk finalist İtalya

Anadolu Ajansı / Bilal Acar - Haberler | Güncel

Londra'daki Wembley Stadı'ndan taraftarların çıkışı Alınan güvenlik önemleri Üzgün İspanya taraftarları İNGİLTERE - 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) İtalya, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 sona eren maçta İspanya'ya penaltı atışlarıyla 4-2 üstünlük kurarak, finale çıktı.

Londra'daki Wembley Stadı'ndan taraftarların çıkışı

Alınan güvenlik önemleri

Üzgün İspanya taraftarları İNGİLTERE - 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) İtalya, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 sona eren maçta İspanya'ya penaltı atışlarıyla 4-2 üstünlük kurarak, finale çıktı. Maçın ardından taraftarlar Wembley Stadı'nı boşalttı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk finalist İtalya
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk finalist İtalya
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk finalist İtalya
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk finalist İtalya

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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