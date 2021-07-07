2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk finalist İtalya
Londra'daki Wembley Stadı'ndan taraftarların çıkışı Alınan güvenlik önemleri Üzgün İspanya taraftarları İNGİLTERE - 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) İtalya, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 sona eren maçta İspanya'ya penaltı atışlarıyla 4-2 üstünlük kurarak, finale çıktı.
Londra'daki Wembley Stadı'ndan taraftarların çıkışı
Alınan güvenlik önemleri
Üzgün İspanya taraftarları İNGİLTERE - 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) İtalya, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 sona eren maçta İspanya'ya penaltı atışlarıyla 4-2 üstünlük kurarak, finale çıktı. Maçın ardından taraftarlar Wembley Stadı'nı boşalttı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar