2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk finalist İtalya
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk finalist İtalya

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk finalist İtalya
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) İtalya, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 sona eren maçta İspanya'ya penaltı atışlarıyla 4-2 üstünlük kurarak, finale çıktı.

16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) İtalya, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 sona eren maçta İspanya'ya penaltı atışlarıyla 4-2 üstünlük kurarak, finale çıktı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan ilk yarı final maçında, İtalya ile İspanya karşılaştı.

25. dakikada gelişen İspanya atağında ceza alanında Mikel Oyarzabal'ın pasında topla buluşan Dani Olmo'nun rakiplerinin arasından yaptığı vuruşta, kaleci Gianluigi Donnarumma gole izin vermedi.

45. dakikada bu kez İtalya gole yaklaştı. Sol taraftan ceza alanına giren Lorenzo Insigne'nin pasıyla hareketlenen Emerson'un sert şutunda, üst direğe çarpan top auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

53. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Oyarzabal, pasını Sergio Busquets'a aktardı. Bu futbolcunun ceza yayı içinden şutunda, top az farkla üstten auta çıktı.

60. dakikada İtalya 1-0 öne geçti. Sol taraftan gelişen atakta Ciro Immobile'nin topla buluşmasını engellemek isteyen İspanya savunmasının müdahalesinde boşta kalan meşin yuvarlağı Federico Chiesa kontrol etti. Ceza alanına giren bu futbolcunun şık bir vuruşla uzak köşeye gönderdiği top, ağlarla buluştu.

80. dakikada İspanya beraberliği yakaladı. Olmo ile yaptığı verkaçla ceza alanına giren Alvaro Morata, yerden bir vuruşla topu kaleci Donnarumma'nın sağından filelere gönderdi: 1-1.

Gol sayısını 6'ya çıkaran Morata, ülkesinin Avrupa Futbol Şampiyonaları'nda en fazla gol atan futbolcusu oldu. Fernando Torres'in turnuvalarda 5 golü bulunuyor.

Müsabakanın normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 sona erdi ve penaltı atışlarına geçildi.

İtalya'da Belotti, Bonucci, Bernardeschi ve Jorginho atışları gole çevirirken, Locatelli penaltıyı kaçırdı.

İspanya'da ise Moreno ve Alcantara penaltılarda gol sevinci yaşadı, Olmo ve Morata fileleri havalandıramadı.

Penaltı atışlarında İspanya'ya 4-2 üstünlük kuran İtalya, adını finale yazdırdı.

Turnuvanın diğer yarı final maçında bugün İngiltere ile Danimarka, Wembley Stadı'nda TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 sona eren maçta İspanya'ya penaltı atışlarıyla 4-2 üstünlük kurarak,...
16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 sona eren maçta İspanya'ya penaltı atışlarıyla 4-2 üstünlük kurarak,...
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