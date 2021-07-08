2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finalini Hollandalı Kuipers yönetecek
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finalini Hollandalı Kuipers yönetecek

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finalini Hollandalı Kuipers yönetecek
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finalini Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetecek.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finalini Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamada, İngiltere ile İtalya arasında 11 Temmuz Pazar günü Wembley Stadı'nda oynanacak final mücadelesine 48 yaşındaki Kuipers'in atandığı kaydedildi.

Karşılaşmada Kuipers'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Sander van Roekel ve Erwin Zeinstra yapacak. İspanyol Carlos Del Cerro Grande ise maçın dördüncü hakemi olarak görev alacak.

UEFA organizasyonlarında daha önce 6 kez final yöneten Kuipers, Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde düdük çalan ilk Hollandalı hakem olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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